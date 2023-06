Ultime Notizie » Amnesia » Perchè i fan di Taylor Swift non ricordano i suoi concerti?

Molti fan di Taylor Swift lamentano di subire l’amnesia post-concerto, ovvero di non riuscire a ricordare i dettagli dello spettacolo a cui hanno assistito. Jenna Tocatlian, una giovane di 25 anni, ha dichiarato di non ricordare la performance di Taylor Swift al Gillette Stadium in Massachusetts, alla quale aveva partecipato con gli amici durante l’Eras Tour. Dopo il concerto, ha chiesto ai suoi amici se la cantante avesse eseguito determinate canzoni, perché non ricordava. Altre persone hanno riferito esperienze simili sulla piattaforma Reddit. Tocatlian ha attribuito l’accaduto al sovraccarico sensoriale e alla grande attesa per lo spettacolo.

La spiegazione scientifica all’amnesia post-concerto di Taylor Swift

Secondo uno studio condotto dal professor Ewan McNay del Dipartimento di Psicologia della State University di New York,

l’può influire negativamente sulla formazione dei. McNay spiega che quando i livelli di stress aumentano, iiniziano ad attivarsi indiscriminatamente, rendendo difficile la creazione di nuovi ricordi.

McNay suggerisce che la spiegazione fisiologica di questo fenomeno ha a che fare con il metabolismo del glucosio. Inoltre, l’aggiunta di caffeina o alcol può rendere ancora più difficile la creazione e l’archiviazione dei nuovi ricordi. Robert Kraft, professore di psicologia alla Otterbein University (USA), afferma che il dimenticare non è una carenza, ma piuttosto una conseguenza dell’essere nel momento presente e goderselo.