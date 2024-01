Ultime Notizie » auto in inverno » Guida sicura: I rischi di guidare in condizioni avverse causate dal ghiaccio e dalla neve

In queste circostanze, la prima domanda da farsi è se è assolutamente necessario guidare o se possiamo evitarlo in determinate situazioni. Nel caso in cui non abbiamo alternative, le autoscuole in generale ricordano sempre a tutti i conducenti che è necessario estremare la prudenza alla guida a causa della presenza di ghiaccio sulla strada e offrono i consigli fondamentali per una guida sicura in inverno.

Guida sicura in inverno: consigli per evitare incidenti sulle strade ghiacciate

Guidare solo i percorsi strettamente necessari dopo aver consultato il bollettino meteorologico e gli avvisi sullo stato delle strade vicine. Se possibile, la migliore opzione è evitare di guidare in caso di neve o ghiaccio. Il manto stradale sarà scivoloso, la visibilità sarà ridotta e le strade potrebbero essere chiuse. Avere sempre nel veicolo un raschietto e le catene.

Portare sempre un raschietto per pulire il parabrezza completo, non solo la parte del conducente, ma anche i finestrini e il lunotto, per garantire la migliore visibilità possibile prima di mettersi al volante. Non cercare di scongelare il parabrezza spruzzando acqua calda su di esso perché si otterrà l’effetto contrario. Non uscire nemmeno sulla strada senza le catene nel bagagliaio del veicolo. E, naturalmente, viaggiare con un caricatore per il dispositivo mobile, acqua, un po’ di cibo, abbigliamento sufficientemente caldo e una coperta, nel caso ci trovassimo temporaneamente immobilizzati.

Montare pneumatici invernali per garantire una maggiore aderenza a temperature inferiori a 7ºC. Ridurre considerevolmente la velocità, poiché la mancanza di aderenza del pneumatico alla superficie può far uscire il veicolo dalla strada anche a soli 20 km/h in una curva con ghiaccio. Quando si guida sulla neve o sul ghiaccio, è molto difficile mantenere la traiettoria del veicolo, anche a basse velocità (specialmente sul ghiaccio). Per questo motivo, il conducente dovrà eseguire le manovre in modo progressivo e senza bruschezza. Sterzo, freni, acceleratore, ecc., devono essere utilizzati con delicatezza.

Aumentare la distanza di sicurezza.

Sul ghiaccio, il veicolo può avere bisogno di fino a 10 volte più spazio per fermarsi. Chiunque abbia bisogno di mettere le catene deve sapere come farlo. È meglio indossare i guanti e praticare prima di partire. Le catene vanno posizionate sull’asse motore. Spieghiamo in questo video come posizionare correttamente le catene.

In caso di nevicata, è obbligatorio accendere almeno le luci di posizione e di crociera. Inoltre, se il veicolo è dotato di luce antinebbia anteriore, è consigliabile accenderla anche. In questa situazione è vietato utilizzare la luce antinebbia posteriore, poiché è obbligatoria solo in caso di forti nevicate. Va spenta quando c’è rischio di abbagliamento, ad esempio in strade urbane con ingorghi.

Nella guida sulla neve: seguire le tracce lasciate da un altro veicolo quando c’è abbastanza neve sulla strada. In caso di poca neve, guidare al di fuori delle tracce, ma parallelamente al loro percorso. Inoltre, i conducenti dovranno guidare a bassa velocità e mantenerla (sempre che sia possibile), evitando di accelerare e frenare il più possibile.

Se fosse necessario frenare, è sempre meglio effettuare decelerazioni dolci (sollevando solo il piede dall’acceleratore). Se la frenata è più forte, è meglio utilizzare i freni con delicatezza (che agiscono su tutte e quattro le ruote) anziché un brusco rallentamento del motore (che frena solo due ruote). Nella guida sul ghiaccio, il conducente deve sapere che è praticamente impossibile guidare il veicolo in sicurezza.

Se il ghiaccio si forma gradualmente sulla strada, la direzione del veicolo sarà eccessivamente morbida. Quando si parte su una lastra di ghiaccio, si cercherà di partire con marce lunghe, accelerazioni molto dolci, cercando di non toccare il freno, girando il volante con delicatezza, in definitiva, la guida deve essere delicata.