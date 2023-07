Ultime Notizie » Incredibile » Taiwan: filmato Video Misterioso Gigantesco Pesce Remo che “anticipa” Terremoti e Tsunami

L’Università della Florida, negli Stati Uniti, indica che gli esemplari del pesce remo sono conosciuti popolarmente perché possono raggiungere lunghezze straordinarie fino a 11 metri, rendendoli uno dei pesci più lunghi del mondo.

I loro corpi sono argentati e sottili, con pinne rosse, che conferiscono loro un aspetto insolito e affascinante. Di solito si trovano in acque profonde e fredde degli oceani, a profondità che possono superare i 1000 metri. Questa preferenza per le profondità rende gli avvistamenti rari e misteriosi.

Le immagini del pesce remo sulle spiagge di Taiwan fanno il giro del mondo

Nei giorni scorsi è stato trovato un esemplare di pesce remo sulle spiagge di Taiwan e alcuni subacquei sono rimasti ipnotizzati nel trovare questo animale, poiché da diverse generazioni e culture si crede che la presenza di questi animali sulle spiagge possa essere un segnale di grandi terremoti o tsunami.

Nelle immagini dell’apparizione, che sono state diffuse sui social media, si può vedere come questo animale ha delle aperture nel suo corpo, mentre i subacquei lo circondano sorpresi perché non è comune trovare esemplari di questa specie così vicini alla superficie.

Tuttavia, gli esperti di vita marina indicano che la presenza di questo animale non è necessariamente stata un “presagio“, ma che il pesce enorme potrebbe essere stato ferito e stava morendo per le ferite sul suo corpo ed è per questo che è apparso in acque poco profonde.

Ore dopo la diffusione della scoperta si è verificato un terremoto in Alaska di 7,2 gradi con allarme tsunami, secondo quanto riferito dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS).

Il pesce remo (Regalecidae), caratterizzato da lunghi corpi d’argento e pinne rosse, è conosciuto nella cultura del Giappone come Ryugu no tsukai (Oarfish), o “Messaggero dal palazzo del dio drago del mare“. E’ legato alla leggenda di Namazu, un enorme pesce gatto che scatenò forti terremoti e tsunami quando è emerso.