GP Francia F1 Streaming e Diretta TV: Oggi Partenza Gara Ferrari, dove vederla

Diretta Formula 1 2021: GP Francia Streaming Live Le Castellet. 7° appuntamento del Mondiale di Formula 1 stagione 2021 , con il Gran Premio di Francia in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Quinta pole in carriera per Max Verstappen, che partirà sul circuito “Paul Ricard” con la sua Red Bull davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Quinta posizione per Sainz, settima l’altra Ferrari di Leclerc.

La griglia di partenza del GP di Francia a Le Castellet

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1’29″990

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 1’30″248

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1’30″376

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull) 1’30″445

TERZA FILA

5 Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari) 1’30″840

6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 1’30″868

QUARTA FILA

7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1’30″987

8 Lando Norris (Ing/McLaren) 1’31″252

QUINTA FILA

9 Fernando Alonso (Spa/Alpine) 1’31″340

10 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 1’31″382

SESTA FILA

11 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

12 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

SETTIMA FILA

13 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

14 George Russell (Ing/Williams)

OTTAVA FILA

15 Mick Schumacher

(Ger/Haas)

16 Nicholas Latifi (Can/Williams)

NONA FILA

17 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

18 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

DECIMA FILA

19 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

20 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

Dove Vedere GP Francia F1 2021 streaming gratis e diretta tv

L’intero weekend del Francia Gp di Formula 1 sarà trasmesso in tv in esclusiva sulla piattaforma pay-per-view di Sky. In diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere la Formula 1 con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto.

Partenza GP Francia alle ore 15 italiane in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). Differita su TV8 dalle 21:30. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now TV.