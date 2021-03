Ultime Notizie » Cambio Climatico » Stanno costruendo Matrix? Il Gemello Digitale del nostro pianeta

Matrix in costruzione? La spiegazione ufficiale: con una versione virtuale del nostro pianeta sperano di poter visualizzare diversi scenari di come potrebbe essere il futuro del mondo in termini di cambiamenti climatici e meteorologici. Più simile alla Terra, più preciso sarà.

Come descrivono in un’indagine pubblicata su Nature queste settimane, e rilanciata da 3Box Notizie, l’idea è di creare una sorta di Sandbox (ambiente di prova) in cui possiamo studiare quali impatti sulla Terra e sulla sua salute avrebbero eventi diversi. Ad esempio, cosa accadrebbe al livello del mare sulla costa di Napoli se alzassimo la temperatura di 0,5 gradi Celsius nei prossimi quattro anni.

Destinazione Terra, il pianeta gemello



Destination Earth è il nome del progetto. È un programma di lavoro decennale finanziato dall’Unione Europea. Allo stesso modo, fa parte di obiettivi più ampi dell’Unione europea come la neutralità del carbonio entro il 2050. La cosa interessante qui sarà vedere se sono in grado di farlo e quanti dati richiederà. Un tale sistema è scalabile, quindi nel tempo è possibile inserire sempre più dati per renderlo più accurato e intelligente.

Gemello digitale per anticipare eventi estremi

Indicano che i dati che si verificano nel mondo reale verranno continuamente incorporati nel gemello digitale per renderlo più accurato. Cioè, se ad esempio c’è un uragano sulla costa atlantica, si aggiungerà al gemello simulato e con le ripercussioni che ha avuto. In questo modo sarà un gemello identico fino al presente e quindi ridurrà le opzioni del futuro che prevede in modo che siano più certe di ciò che può realmente accadere.

Oltre gli attuali sistemi di previsione meteorologica

Un fattore interessante che lo differenzia dagli attuali sistemi di previsione meteorologica è che includerà molti altri dati. Vogliono che includa e tenga conto anche dell’attività umana e delle decisioni. Cioè, dalla deforestazione o costruzioni umane al consumo di energia, cibo o acqua che portiamo avanti. Vedremo, tra qualche anno, come si evolverà questo progetto…