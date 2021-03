Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA Juventus-Spezia Streaming Lazio-Torino Gratis, dove vederle Oggi TV. Alle 17 Frosinone-Monza

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Spezia, Lazio-Torino e tutte le partite di oggi martedì 2 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Pro Sesto-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Potenza-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:00 Diretta Frosinone-Monza (Serie B) – Dazn

Diretta Frosinone-Monza trasmessa da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

17:30 Perugia-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

18:30 Diretta Lazio-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Si gioca Lazio-Torino? La partita, in programma martedì pomeriggio all’Olimpico di Roma come anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, è ancora in programma. Le ultime notizie però ci dicono che l’ASL ha posto in isolamento il Torino, che intanto non parte per Roma. Dal Pino: “Per la Lega si deve giocare, ma Juventus-Napoli ha creato un precedente”. Restano quindi ancora molti dubbi sul regolare svolgimento di Lazio-Torino.

Diretta Lazio Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

19:00 Brescia-Cosenza (Serie B) – Dazn

19:00 Reggina-Empoli (Serie B) – Dazn

19:00 Cittadella-Pescara (Serie B) – Dazn

19:00 Ascoli-Pisa (Serie B) – Dazn e Dazn1

19:00 Chievo-Pordenone (Serie B) – Dazn

19:00 Salernitana-Spal (Serie B) – Dazn

19:00 Lecce-Entella (Serie B) – Dazn

20:45 Diretta Juventus-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Juventus-Spezia, sfida valida per la 25a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all’Allianz Stadium. La squadra di Andrea Pirlo affronta quella di Vincenzo Italiano. La Juventus non vuole uscire dal giro delle contendenti al titolo e, per riuscire nell’intento, deve accumulare quanti più punti possibili. Il 4-1 nella gara d’andata è stata la prima vittoria per la Juventus in tre sfide contro lo Spezia in tutte le competizioni: in precedenza un pareggio e una sconfitta, arrivati nella Serie B 2006/07.

Diretta Juventus Spezia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Vicenza-Cremonese (Serie B) – Dazn

21:00 Manchester City-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.