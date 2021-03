Ultime Notizie » App Gratis » AI Melody Generator, come generare melodie con l’Intelligenza Artificiale Online

In questo momento abbiamo molti esempi di come l’Intelligenza Artificiale sia riuscita a creare cose dal nulla. Gli algoritmi sono stati addestrati per creare di tutto, dai gatti alle persone che non esistono e questo è un potente esempio delle capacità di questa tecnologia. Per dare un’ulteriore manifestazione di questo, vogliamo presentarvi un’alternativa in grado di generare melodie da zero attraverso l’Intelligenza Artificiale. Il suo nome è AI Melody Generator e con il clic di un pulsante, il sito procederà a generare melodie casuali.

Un’intelligenza artificiale per generare melodie

Creare musica è uno di quei lavori per i quali abbiamo bisogno di una forte combinazione di talento e conoscenza. In tal senso, se abbiamo un progetto in corso che merita una sezione musicale, la cosa più normale è rivolgersi a un professionista della zona. Tuttavia, parliamo sempre di quelle circostanze in cui la conoscenza o il budget non ci accompagnano. È allora che entrano in gioco quelle soluzioni interessanti che ci permettono di cavarcela da soli.

Questo è il caso di AI Melody Generator, in grado di creare melodie che possiamo utilizzare in seguito in qualsiasi progetto. Il servizio è completamente gratuito e le creazioni pure sono gratuite. Sebbene i risultati non siano opere di Mozart, è interessante quello che è capace di fare l’Intelligenza Artificiale e inoltre, potrebbe essere funzionale ai tuoi progetti.

Per generare melodie con AI Melody Generator, tutto quello che devi fare è entrare nel sito e cliccare sul pulsante “Start”. Questo ci porterà all’area di lavoro dove vedrai il pulsante “Genera”. Appena sotto vedrai le impostazioni per creare la melodia e sotto questa casella, c’è un menu a tendina con diversi strumenti.

Quello che devi fare è scegliere lo strumento che desideri e quindi fare clic sul pulsante “Genera”. Se vuoi modificare la durata delle note e dei BPM, puoi farlo modificando i valori. Prova ad ascoltare quella che abbiamo creato noi nel provare l’applicativo gratis online: ascolta qui. Al termine, puoi scaricare la melodia creata in formato midi per inserirla nel tuo programma di creazione musicale e modificarla o mixarla.

AI Melody Generator è un servizio interessante e utile che continua a mostrare le capacità dell’Intelligenza Artificiale.Per provarlo, segui questo link.