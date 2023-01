Ultime Notizie » Elon Musk » Elon Musk teme per la vita della sua famiglia dopo aver esposto i “Twitter Files”

Il miliardario Elon Musk ha rafforzato la sicurezza a casa di suo padre e ha assunto un centinaio di guardie del corpo tra timori di rapimento dopo aver reso pubblici i “Twitter Files“. Commentando le preoccupazioni del capo Tesla per la sua sicurezza, suo padre, Errol Musk, ha detto allo sbocco: “Ha deciso, dopo le recenti minacce contro di lui, che anch’io ho bisogno di protezione“. “Se rapiscono uno di noi, saranno i 20 milioni di dollari più veloci che qualcuno abbia mai guadagnato“, ha suggerito. In questo contesto, ha rivelato di avere ora una sicurezza di prima classe a casa sua, nove telecamere intorno alla casa con sorveglianza 24 ore su 24 e un recinto elettrico.

“Non è così difficile uccidermi”

“Penso che Elon sia un po’ ingenuo riguardo ai nemici che si sta facendo, specialmente con i Twitter Files”, ha dichiarato Errol. “Penso che sia una questione di tempo prima che una delle persone che smaschererà con i ‘Twitter Files’ dica: ‘Non voglio andare in prigione, togli Elon [fuori dai piedi]’. Non è scienza missilistica”, ha spiegato.

“Se mi uccido, non è reale”

Inoltre, ha affermato che “non ha paura, ma ha molta paura che accada qualcosa a Elon, anche se ha circa 100 guardie di sicurezza intorno a lui”. “Non è così difficile uccidermi se qualcuno lo volesse, quindi spero che non lo faccia”, ha concluso.

A dicembre, Elon Musk ha bloccato l’account Twitter che monitorava la sua posizione, poiché la diffusione della sua posizione minacciava la sua sicurezza personale.

Il magnate ha persino commentato il mese scorso che “non ha pensieri suicidi“, alludendo al fatto che potrebbe accadergli qualcosa e hanno cercato di spiegarlo come suicidio. ‘Se mi uccido, non è reale’, ha dichiarato il miliardario.

I ‘Twitter Files’ sono una serie di documenti e rivelazioni sulla censura applicata dal team della piattaforma su varie questioni, tra cui la campagna presidenziale in cui Donald Trump si è candidato alla rielezione contro Joe Biden. Tra l’altro, i leak mostrano come il social network abbia lavorato a stretto contatto con l’FBI e le case farmaceutiche per censurare i dati sfavorevoli.