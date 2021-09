Dove vedere Spezia Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18:30 italiane per la 5a giornata di Serie A 2021-22. I bianconeri, reduci dal pareggio interno contro il Milan, inseguono ancora la loro prima vittoria in campionato dopo ben quattro partite dove hanno accumulato solamente due punti e si trovano in piena zona retrocessione!

Lo Spezia di Thiago Motta, invece, ha ottenuto la sua prima vittoria vincendo al 94′ in laguna contro il Venezia: arriva al confronto con la Juve con quattro punti in classifica, due in più della Vecchia Signora. Tecnicamente si tratta di una sfida salvezza! Di seguito le informazioni per vedere la partita Spezia Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus ha perso l’ultima trasferta di campionato (1-2 contro il Napoli), e non rimane senza punti per due gare esterne di fila dal luglio 2020. Dovesse mancare l’appuntamento con i tre punti, la Juventus eguaglierebbe il record negativo della stagione 1955/56: unico campionato in cui i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime cinque partite giocate.

⚽ Dove vedere Spezia Juventus Diretta TV

Spezia Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

⚽ Spezia Juventus Streaming Gratis

Spezia Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Spezia Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Thiago Motta dovrà fare a meno di Erlic: ballottaggio tra Hristov e Kiwior. Il tecnico pensa al turnover: candidati a partire dall’inizio il centrocampista Bourabia, match winner domenica contro il Venezia, e l’attaccante Manaj. Kovalenko ko. Morata ha recuperato dal problema muscolare, ma con Dybala dovrebbe esserci Kean. Niente da fare per Chiellini febbricitante: in difesa sarà De Ligt ad affiancare Bonucci.

⚽ Le probabili formazioni di Spezia Juventus

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. Allenatore Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Agudelo, Colley, Erlic, Sena, Kovalenko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Morata.

Allegri: “Era 60 anni che non partivamo così. In questo momento non ha senso parlare di obiettivi a lunga scadenza: guardando la classifica questo è uno scontro salvezza. Bisogna solo centrare una vittoria e poi le cose si vedranno in modo diverso. Per riuscirci, serve fare qualcosa in più”.

Alternative per vedere Spezia Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Spezia Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.