Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Spezia-Juventus Streaming Milan-Venezia Gratis, dove vederle Oggi Stasera? Domani Sampdoria-Napoli

Dove vedere le partite di calcio in tv: Spezia-Juventus, Milan-Venezia e tutte le altre di oggi mercoledì 22 settembre 2021. Di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

16:30 Juventus U23-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Ternana-Parma (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

18:30 Zona Gol Serie A – DAZN

18:30 Salernitana-Verona (Serie A) – DAZN

18:30 Diretta Spezia-Juventus (Serie A) – DAZN

Spezia-Juventus si giocherà oggi mercoledì 22 settembre allo Stadio Alberto Picco in Liguria. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30. La Juventus ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro lo Spezia, segnando sempre almeno tre reti: 4-1 in trasferta, 3-0 in casa. La Juve ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate di mercoledì in Serie A, incluse le ultime due in trasferta contro Sassuolo e Milan.

Diretta Spezia Juventus sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

19:00 Monaco-S: Etienne (Ligue 1) – Sky Sport Football

19:30 Espanyol-Alaves (Liga) – DAZN

19:30 Siviglia-Valencia (Liga) – DAZN

20:30 Cremonese-Perugia (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

20:30 Virtus Verona-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Zona Gol Serie A – DAZN

20:45 Cagliari-Empoli (Serie A) – DAZN

20:45 Diretta Milan-Venezia (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Milan-Venezia si disputerà oggi mercoledì 22 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

La partita, che sarà la 25esima in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 20:45. Il Milan torna ad affrontare il Venezia in Serie A a distanza di 7150 giorni dall’ultima sfida tra queste due formazioni (24 febbraio 2002): in quell’occasione i rossoneri vinsero 4-1, grazie anche agli unici due gol nel massimo campionato italiano di Javi Moreno.

Diretta Milan Venezia sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Manchester United-West Ham (League Cup) – DAZN

21:00 Metz-PSG (Ligue 1) – DAZN

22:00 Real Madrid-Maiorca (Liga) – DAZN

22:00 Villarreal-Elche (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

