Dove vedere Spezia-Juventus Streaming Gratis. I Bianconeri occupano la 10a posizione in classifica con 29 punti, e una vittoria oggi domenica 19 febbraio 2023 significherebbe mantenere il passo del Bologna il quale, dopo la vittoria a Genova sulla SAmpdoria, è settimo con 32 punti. La Juventus arriva dal successo per 1-0 contro la Fiorentina in casa nell’ultima partita di Serie A. Lo Spezia è in 17esima posizione con 19 punti, 2 punti sopra alla zona calda della classifica con 16 partite alla fine. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Di seguito le informazioni per vedere la partita Spezia-Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha vinto contro lo Spezia arrivando a 5 successi consecutivi, da novembre 2020. La Juventus ha battuto in aggregato lo Spezia 13-3 durante la serie di vittorie.

Spezia-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Spezia: Rientrano dalla squalifica Ampadu e Caldara, davanti conferma per la coppia Verde-Shomurodov.. In casa Juve: Allegri in conferenza ha annunciato l’impiego di Perin, Rugani e Kean e il forfait di Chiesa. Bonucci è recuperato, ma parte dalla panchina. Fagioli non è al 100%, spazio a Paredes al fianco di Locatelli e Rabiot.

⚽ Le probabili formazioni di Spezia-Juventus

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Wisniewski, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore Lorieri. Squalificati: Esposito. Indisponibili: Bastoni, Moutinho, Kovalenko, Sala, Zoet, Zurkowski.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; De Sciglio, Paredes, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: Bremer. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba, Chiesa.

Ángel Di María ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime cinque presenze in campionato: con l’argentino in campo (13 gare) in questa Serie A, la Juventus ha una media gol segnati migliore (1,6 vs 1,4) e una percentuale di vittorie più alta (61,5% vs 55,6%).

Spezia-Juventus in TV, che canale?



Spezia-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Nella gara d’andata la Juventus si è imposta per 2-0 con reti di Vlahovic e Milik, i precedenti tra le due squadre sono in totale sono undici con due vittorie dello Spezia, quattro pareggi e cinque successi della Vecchia Signora. L’ultima vittoria dello Spezia risale al campionato di Serie B 2006/07 a Torino, mentre l’unico successo casalingo è arrivato addirittura nel 1923. La telecronaca di Spezia-Juventus su DAZN è a cura di Ricky Buscaglia col commento tecnico di Marco Parolo.

Spezia-Juventus Streaming Gratis senza Roja Live



Spezia-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

I talismani della Juventus per numero di gol sono Vlahovic e Milik, che hanno segnato rispettivamente 8 e 6 gol.

Alternative per vedere Spezia-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Spezia-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.