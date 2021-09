Dove vedere Milan Venezia Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane (dopo Spezia-Juventus delle 18:30) per la 5a giornata di Serie A 2021-22. Rossoneri ancora in emergenza infortuni ma contro il Venezia a San Siro è vietato sbagliare: il Milan vuole sfruttare il turno infrasettimanale per tornare alla vittoria dopo il pareggio esterno con la Juventus (1-1) nell’ultimo turno di campioanto. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan Venezia in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Milan ha perso soltanto una delle 12 partite interne di Serie A giocate contro il Venezia (7V, 4N): successo (2-1) arancioneroverde arrivato nel novembre 1942.

⚽ Dove vedere Milan Venezia Diretta TV

Milan Venezia diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà disponibile anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Milan Venezia Streaming Gratis

Milan Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), SkyGo e Now, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Milan Venezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

Thiago Motta dovrà fare a meno di Erlic: ballottaggio tra Hristov e Kiwior. Il tecnico pensa al turnover: candidati a partire dall’inizio il centrocampista Bourabia, match winner domenica contro il Venezia, e l’attaccante Manaj. Kovalenko ko. Morata ha recuperato dal problema muscolare, ma con Dybala dovrebbe esserci Kean. Niente da fare per Chiellini febbricitante: in difesa sarà De Ligt ad affiancare Bonucci.

⚽ Le probabili formazioni di Milan Venezia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, A. Romagnoli, Gabbia, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Jungdal, Tomori, Ballo-Touré, Saelemaekers, Kessie, Pellegri, Maldini.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigol, Vacca, Tessmann; Okereke, Henry, Aramu. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Neri, Modolo, Ebuehi, Schnegg, Svoboda, Heymans, Busio, Bjarkason, Kiyine, Peretz, Johnsen, Forte.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Longo e Bercigli. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Banti. AVAR: Alassio.

Alternative per vedere Milan Venezia in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Milan Venezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.