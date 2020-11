Andiamo a scoprire dove vedere Spezia Juventus streaming e diretta tv. La Juventus di Andrea Pirlo fa visita al neopromosso Spezia, guidato da Vincenzo Italiano, nella 6a giornata del campionato di Serie A. Si gioca alle 15:00 di oggi domenica 1° novembre 2020. I bianconeri sono al momento quinti in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi. I liguri si trovano invece al 14° posto a quota 5 punti, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ricordiamo che la “Vecchia Signora” non ha vinto nessuna delle ultime 6 gare in trasferta in Serie A.

Mister Italiano recupera Marchizza dopo la quarantena per Covid-19, ma perde anche Sala per noie muscolari. Chiellini non sarà tra i convocati. Arthur dal 1′. CR7 Cristiano Ronaldo è tornato negativo al tampone ma dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni di Spezia Juventus.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Capradossi, Erlic, Galabinov, Mastinu, Mattiello, Ramos, Zoet, Sala.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Chiellini.

Dove vedere Spezia Juventus Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Spezia Juventus in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Telecronaca in diretta con Riccardo Trevisani, affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (link > https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. A pagamento per tutti c’è NowTV (link > https://www.nowtv.it).

Come vedere Spezia Juventus Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Spezia Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.