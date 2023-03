Ultime Notizie » Come vedere Spezia Inter Streaming » Spezia-Inter Streaming Gratis: Dove Vedere la Partita di Serie A

Dove vedere Spezia-Inter Streaming Gratis. Per l’Inter di Simone Inzaghi, seconda in classifica con 50 punti e 15 di ritardo dalla capolista Napoli), quella di questa sera in casa dello Spezia, è una sorta di partita di preparazione per l’appuntamento della settimana prossima in Champions League, quando dovra andare a difendere l’uno a zero del Meazza in casa del Porto. Contro lo Spezia, squadra guidata da Semplici attualmente in 17esima posizione prima dell’inizio della 26a giornata di Serie A, segna anche l’inizio di una serie di “partite di fuoco” dell’Inter: dopo Porto-Inter del 14 marzo di Champions, si giocheranno le due partite di Serie A Inter-Juventus (19 marzo) e Inter-Fiorentina (1° aprile), per poi riaffrontare la Vecchia Signora nella semifinale di andata di Coppa Italia il 4 aprile.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 10 marzo 2023, allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Di seguito le informazioni per vedere la partita Spezia-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Spezia-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Spezia: Nikolau potrebbe essere dirottato sulla sinistra per sopperire all’assenza per squalifica di Reca, davanti conferma per il tridente Verde-Nzola-Gyasi.

In casa Inter: Sorpresa in porta dove si rivede Handanovic. Dimarco torna a disposizione, ma in ottica Porto resta da valutare il suo impiego dal 1′. In difesa c’è de Vrij per Acerbi ma anche D’Ambrosio che “spinge” Darmian sulla fascia mandando Dumfries in panchina. In mezzo largo a Brozovic: in panchina uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti Lukaku più di Dzeko in coppia con Lautaro.

⚽ Le probabili formazioni di Spezia-Inter

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikoulau; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Shomurodov, Nzola, Gyasi. Allenatore Semplici. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, WIsniewski, Beck, Giorgeschi, Salva Ferrer, Cipot, Esposito, Sala, Kovalenko, Krollis, Maldini, Verde, Zurkowski. Indisponibili: S. Bastoni, Holm, Moutinho. Squalificati: Marchetti, Reca. Diffidati: S. Bastoni, Holm, Nzola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dumfries.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Mondin e De Meo. Quarto uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Abisso.

Spezia-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Se non avete fatto disdetta , per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. L’Inter ha ottenuto un successo per 2-0 contro il Lecce in casa nell’ultima partita di campionato. La squadra è così finita al 2° posto con 50 punti, con 13 partite da giocare. L’Inter insegue il Napoli in testa alla classifica a 15 punti ed è sopra il Milan, in 5ª posizione, di 3 punti nella lotta per un posto in Champions League.

Spezia-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L'Inter ha vinto l'incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 3-0, in casa, ad agosto. Lautaro Martínez ha aperto le marcature per l'Inter al minuto 35. Anche Hakan Çalhanoglu e Joaquín Correa hanno segnato in quella partita. A pagamento per tutti con NOW.

Su TuttoSport potete seguire la diretta live in tempo reale scritta con tutti gli aggiornamento dell'ultimo minuto.