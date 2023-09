Dove vedere Salernitana-Inter in tv e streaming. Dopo Lecce-Napoli delle 15 e Milan-Lazio delle 18, oggi, sabato 30 settembre, scenderanno in campo alle ore 20:45 italiane Salernitana-Inter per dare vita al terzo anticipo odierno della 7a giornata di Serie A stagione 2023-2024 allo stadio Arechi di Salerno. Di seguito presentazione match, formazioni e dove vedere Salernitana-Inter in tv e streaming.

Presentazione Salernitana-Inter

Inzaghi cerca di riscattarsi nella partita contro la Salernitana dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Entrambe le squadre vogliono vincere: l’Inter per tornare alla forma delle prime giornate di campionato e la Salernitana per ottenere la sua prima vittoria stagionale.

Inzaghi potrebbe far riposare alcuni giocatori chiave in vista della prossima partita di Champions League contro il Benfica. La Salernitana cerca di sfruttare le controversie all’interno dell’Inter per guidare l’assalto alla capolista. I tifosi locali sono preoccupati per la situazione interna della squadra.

Salernitana-Inter: ultime notizie formazioni



Nella squadra della Salernitana, Candreva è costretto a non giocare a causa di un infortunio al muscolo adduttore e potrebbe essere sostituito da Martegani. L’allenatore Sousa potrebbe anche decidere di far giocare Kastanos e Jovane Cabral insieme.

Dall’altra parte, l’Inter potrebbe fare molte sostituzioni, dando opportunità a Pavard, De Vrij e Carlos Augusto. In attacco, ci sarà la coppia Sanchez-Thuram. Frattesi è fuori per un infortunio muscolare e c’è ancora incertezza tra Mkhitaryan e Klaassen.

⚽ Le probabili formazioni di Salernitana-Inter e l’arbitro



Salernitana (3-5-2-): Ochoa, Daniluic, Gyomber, Pirola; Kastanos, Martegani, Bohinen, Legowsky, Bradaric; Dia, Cabral. Allenatore Sousa. A disposizione in panchina: Costil, Fazio, Lovato, Sambia, Mazzocchi, Maggiore, Tchaouna, Stewart, Botheim.

Indisponibili: Coulibaly, Candreva. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Inter (3-5-2): Sommer, Acerbi, De Vrij, Pavard; Carlos Augusto, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Sanchez, Thuram. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Darmian, Dimarco, Stankovic, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Sarr, Martinez. Indipsonibili: Arnautovic, Cuadrado, Frattesi, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Vivenzi-Garzelli. 4° Uomo: Manganiello. VAR: Irrati. Assistente VAR: Serra.

Dove vedere Salernitana-Inter in TV e Streaming, che canale?



Salernitana-Inter diretta tv con DAZN (telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Emanuele Giaccherini) e sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) con Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani, oltre a Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, a pagamento per tutti con NOW.

Non esistono opzioni alternative per guardare Salernitana-Inter. Vogliamo evidenziare ai lettori che cercano su Google “Salernitana-Inter Rojadirecta” che i siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio stanno violando la legge del nostro paese.

Cronaca testuale in diretta live con aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali Twitter delle due squadre, oppure sui principali quotidiani sportivi online come La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, TuttoSport.