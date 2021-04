Spezia Inter Live Streaming Gratis e Diretta TV. Turno infrasettimanale per la Serie A: si gioca la 32a giornata. All’interno delle partite imperdibili odierna, ci sarà il duello tra Spezia e Inter allo stadio Alberto Picco, con la formazione di Conte ormai ad un passo dallo scudetto. Sarà un incontro fondamentale per i nerazzurri che cercano di continuare il loro buon record per affermarsi come i nuovi campioni d’Italia, titolo che la squadra interista non è stata in grado di vincere dalla stagione 2009-10.

La squadra guidata da Antonio Conte è attualmente in testa alla classifica di Serie A con 75 punti, nove punti in più del suo inseguitore più vicino, il Milan, tutte a sette partite dalla fine della stagione e 21 punti in palio. Per questa partita Alexis Sánchez ha la possibilità di partire titolare contro lo Spezia, tutto dipenderà però esclusivamente dal fatto che il tecnico italiano proseguirà con la consueta rotazione in zona offensiva della squadra interista.

Indisponibile Arturo Vidal dopo un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare l’ultima parte di stagione. Se l’Inter è leader del torneo con 75 punti,la sua rivale di giornata, lo Spezia, è al 14° posto con 32 punti. Ecco dove vedere Spezia Inter streaming e tv.

Spezia Inter Diretta: Canale TV e dove vederla

Spezia Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerato illegale in Italia.

Dove vedere Spezia Inter Live Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Spezia Inter live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Spezia Inter non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live sicuro ricordatevi sempre di avere una connessione in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l'arco della navigazione.

Spezia Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni



navigazione.

Daniele Verde è stato l’ultimo marcatore dello Spezia con quattro dei suoi cinque gol in Serie A, mentre Romelu Lukaku dell’Inter ha segnato 12 dei suoi 21 gol in campionato nel corso del secondo tempo, incluso l’ultimo gol della sua squadra nello scontro diretto inverso. Il suo compagno di squadra nell’Inter Christian Eriksen ha visto tutti e tre i suoi gol decisivi nel secondo tempo (in carriera) arrivare su calcio piazzato e portare il risultato sul 2-1. Statistica in evidenza: un terzo (sette) degli ultimi 21 ‘gol contro’ subiti dallo Spezia in Serie A sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.

⚽ Queste le probabili formazioni di Spezia Inter

Italiano dovrebbe riproporre Ferrer e Marchizza come esterni di difesa, in avanti le scelte non mancano, ma si va verso il tridente Gyasi-Piccoli-Farias. Conte valuta un paio di cambi. Perisic potrebbe tornare titolare a sinistra al posto di Darmian, in attacco invece Sanchez insidia Lautaro, ma la LuLa sembra destinata a partire nuovamente dall’inizio.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Vidal.

Arbitro: Chiffi. Stadio Alberto Picco (La Spezia). Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 21 aprile 2021.