Dove vedere Inter-Monza Streaming Gratis. Match valido come anticipo della 1a giornata di Serie A 2023-2024. Nell’ultimo incontro tra le due squadre, il Monza ha vinto 1-0 in trasferta. L’Inter spera di iniziare cinque stagioni consecutive di Serie A con una vittoria. L’anno scorso, Carlos Augusto e Patrick Ciurria hanno guidato il Monza con sei gol ciascuno, mentre Lautaro Martínez è stato il miglior marcatore dell’Inter con 21 gol. L’Inter ha ottenuto buoni risultati in casa, con 14 vittorie su 19 partite, mentre il Monza ha avuto risultati equilibrati in trasferta, con 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Di seguito tutte le informazioni su Inter-Monza con notizie sulle formazioni a come guardare il match in tv e streaming.

A che ora gioca l’Inter oggi

Inter-Monza si gioca oggi sabato 19 agosto 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio del derby lombardo, che sarà il 3° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20:45 italiane. Si gioca dopo Empoli-Verona e Frosinone-Napoli delle 18:30, e in contemporanea a Genoa-Fiorentina. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Monza streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: l’Inter è imbattuta nell’arco delle sue ultime dieci prime partite casalinghe di Serie A (8 vittorie, 2 pareggi).

Inter-Monza Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Frosinone: Acerbi alle prese con un risentimento muscolare, al centro della difesa dovrebbe agire De Vrij. Spazio dal 1′ per Thuram al fianco di Lautaro, mentre Frattesi dovrebbe partire dalla panchina. In casa Monza: a parte Bettella e lo squalificato Izzo, squadra al completo per Palladino che lancia dal 1′ i due grandi ex D’Ambrosio e Gagliardini. Maric insidia Mota Carvalho, Kyriakopoulos in vantaggio su Franco Carboni.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Asllani, Cuadrado, Carlos Augusto, Frattesi, Sensi, Stankovic, Correa, Arnautovic. Indisponibili: Acerbi. Squalificati: nessuno.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore Palladino. A disposizione in panchina: Gori, Sorrentino, A Carboni, Cittadini, F Carboni, Pereira, Birindelli, Machin, Bondo, V Carboni, Vignato, Maric. Indisponibili: Bettella. Squalificati: Izzo.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Baccini-Capaldo. IV uomo: Mariani. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paterna.

Davide Frattesi (24) è il secondo centrocampista che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta nella Serie A 2022/23, dietro solo a Teun Koopmeiners (27). Il classe ‘99 ha un passato con il Monza, avendo disputato 39 partite, condite da otto gol, nella Serie B 2020/21 (inclusi playoff).

Inter-Monza Oggi in TV, che canale?



Inter-Monza diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione.

Inter-Monza sarà anche visibile sui canali digitali di Sky: Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La sfida di San Siro sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre.

Dario Mastroianni curerà la telecronaca di Inter-Monza su DAZN, con Dario Marcolin come seconda voce. Su Sky, invece, sarà Andrea Marinozzi a commentare la partita del Derby lombardo, affiancato da Luca Marchegiani che fornirà il commento tecnico.

Danilo D’Ambrosio, ora al Monza, è l’unico difensore ad aver preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2012/13).

Inter-Monza Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Inter-Monza streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Inoltre, il servizio a pagamento NOW di Sky offre la possibilità di vedere le partite di Serie A per chi acquista il “pass Sport”. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Inter-Monza su richiesta.

Marcus Thuram ha preso parte a 19 gol nella Bundesliga 2022/23 (13 reti + 6 assist), record per lui in una singola stagione nel massimo campionato tedesco – nello scorso campionato, infatti, ha superato quanto fatto nella sua precedente miglior stagione in Bundesliga: 10 gol e otto passaggi vincenti nel 2019/20.

Alternative per vedere Inter-Monza Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non ci sono alternative possibili per osservare l’incontro tra Inter e Monza. Desideriamo mettere in evidenza ai nostri lettori che lo streaming di Rojadirecta TV è considerato un’attività illecita in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge nazionale. Puoi seguire la partita in diretta con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.