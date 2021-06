Ultime Notizie » Diretta Euro 2020 » SPAGNA SVEZIA Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Spagna Svezia streaming live e diretta tv. La partita Spagna Svezia, valida per la prima giornata del Girone E degli Europei di calcio Euro 2020, si gioca oggi lunedì 14 giugno alle ore 21 italiane alla Cartuja di Siviglia. La Spagna di Luis Enrique non potrà schierare in campo tra gli altri Sergio Ramos e Busquets, mentre il Ct svedese Andersson, lo stesso che eliminò l’Italia dagli ultimi Mondiali, a poche settimane dall’inizio del torneo ha perso Zlatan Ibrahimovic.

Dove vedere Spagna Svezia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Spagna Svezia viene trasmessa in chiaro su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming gratis online per tutti su RaiPlay. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet).

Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.

Spagna (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Alvaro Morata, Moreno. Allenatore Luis Enrique.

A disposizione in panhcina: De Gea, Robert Sanchez, Azpilicueta, D Llorente, E Garcia, Gayà, Thiago Alcantara, Dani Olmo, A. Traoré, Sarabia, Oyarzabal, Pedri.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Isak. Allenatore Andersson.

A disposizione in panchina: Johnsson, Nordfeldt, Granqvist, Bengtsson, Helander, Krafth, P Jansson, Svensson, Sema, Claesson, Quaison, J Larsson.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Massa (Italia). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Kavanagh e Betts (Inghilterra), Blom (Paesi Bassi).