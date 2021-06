Ultime Notizie » Argentina Cile » DIRETTA TV Spagna-Svezia Streaming Polonia-Slovacchia Gratis, dove vederle Oggi. Domani Francia-Germania (Euro 2020)

Dove vedere le partite di calcio in tv: Spagna-Svezia, Polonia-Slovacchia, Scozia-Repubblica Ceca e tutte le altre di oggi lunedì 14 giugno 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

02:00 Colombia-Ecuador (Copa America) – Sky Sport Serie A e Eleven Sports.

15:00 Diretta Scozia-Repubblica Ceca (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta Scozia-Repubblica Ceca per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

18:00 Diretta Polonia-Slovacchia (Euro 2020) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta Polonia-Slovacchia per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online gratis per gli abbonati su SkyGo e Now.

21:00 Diretta Spagna-Svezia (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta Spagna Svezia in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now.

23:30 Argentina-Cile (Copa America) – Sky Sport Serie A e Eleven Sports.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.