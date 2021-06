Ultime Notizie » Alieni » Il sistro: un “manufatto egizio” per aprire portali e cambiare il tempo?

Nell’antica cultura egizia, il sistro era uno degli strumenti musicali più sacri. Questo è stato utilizzato, non solo per l’intrattenimento o la ricreazione, ma è stato utilizzato per scopi religiosi. Si credeva che le sue proprietà magiche fossero molto maggiori di quanto si credesse in precedenza. A tal fine, gli dei potrebbero migliorare il clima, calmare divinità pericolose e creare portali. Possibile tecnologia aliena?

L’antico sistro: uno “strumento magico”?

Il sistro è rappresentato accanto a varie divinità. Ad esempio, Iside e Bastet sono stati dipinti con un sistro. Tuttavia, questo strumento è più associato a Hathor, la divinità del firmamento e la signora delle stelle. Questo strumento era ufficialmente utilizzato nel culto di questa dea, poiché evocava gioia, festa e fertilità. Nella maggior parte delle rappresentazioni di Hathor, tiene lo strumento nelle sue mani.

Si ritiene che lo strumento sia stato utilizzato dagli dei per placare il fiume Nilo e prevenire le inondazioni. Inoltre, il suo suono era in grado di spaventare Seth, il dio del deserto, delle tempeste e della violenza. Infatti, lo storico greco Plutarco scrisse nel suo saggio “Su Iside e Osiride”, che il sistro svolge un ruolo estremamente importante nel culto egizio. Questo non serviva solo come strumento, ma aveva una connotazione simbolica estremamente profonda e potente.

Plutarco afferma che il suono dello strumento simboleggia il fatto che tutte le cose esistenti devono essere scosse, quindi la loro energia si risveglierà e funzioneranno. Con il sistro si è anche cercato di calmare i disastri naturali. Era anche il modo in cui venivano ringraziati gli dei, anche per aver respinto le divinità malvagie.

Tecnologia di un altro mondo?

Finora esistono due forme per questo strumento, la più antica era il “sistrum naos“, che possedeva la testa di Hathor ed era collocato in un piccolo santuario. Normalmente, la testa di Hathor era sull’elsa, incorporando un paio di corna di mucca.

In epoca greco-romana divenne popolare un altro tipo di sistro, noto come. Questo sistro aveva una forma ad arco, semplice e fatto di metallo. La forma di questo era più simile a un ferro di cavallo.

Studiosi di mitologia egizia e teorici, assicurano che l’antico sistro egiziano poteva concedere agli dei la possibilità di entrare e uscire da un luogo all’altro. Si presume che questo sia il motivo per cui lo strumento si trova nelle “false porte” dei templi. Pertanto, si suggerisce che vi sia la possibilità che lo strumento sia stato utilizzato per aprire dei portali. Quindi potrebbe essere una sorta di tecnologia avanzata sconosciuta.

Oggi si possono trovare murales e altri documenti che mostrano i sacerdoti e gli assistenti di Iside che portavano un sistro. Ciò ha anche portato alla convinzione che il suo suono potrebbe portare a uno stato di trance, in cui i sacerdoti possono comunicare con divinità o esseri in un’altra dimensione della coscienza.

Con chi hanno comunicato? Ci sono diverse ipotesi che menzionano la possibilità che fossero esseri di altri mondi. Uno strumento che presumibilmente era molto più di un semplice strumento musicale, e che svolge un ruolo di grande importanza per la mitologia. Potrebbe essere una tecnologia aliena?