Dove vedere Italia Spagna streaming live e diretta tv. Semifinale degli Europei di calcio Euro 2020: chi vince giocherà la finale dell’11 luglio a Londra. Si giocherà oggi martedì 6 luglio 2021 con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane a Wembley.

Italia e Spagna si sono affrontate in totale 37 volte, con un bilancio in perfetta parità: in 11 occasioni hanno vinto gli azzurri, in altre 11 le Furie Rosse, mentre i restanti 15 confronti sono finiti in pareggio. La differenza reti sorride al’Italia, con 43 contro 40. Scopri dove vedere Italia-Spagna streaming gratis e direttatv.

Dove vedere Italia Spagna streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia Spagna questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Fernando Orsi. Inviato Matteo Barzaghi.

Le formazioni di Italia Spagna

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

Allenatore Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Alvaro Morata, Dani Olmo. Allenatore Luis Enrique.

ARBITRO: Felix Brych (Germania). A coadiuvarlo i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea, quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz.

Questo è il quarto EURO consecutivo in cui l’Italia affronta la Spagna. A EURO 2008, la Spagna ha vinto 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari ai quarti di finale a Vienna. Quattro anni dopo, le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella fase a gironi a Danzica e poi si sono incrociate di nuovo nella finale di Kiev, dove la Spagna ha vinto 4-0. L’Italia ha ribaltato la situazione con una vittoria per 2-0 agli ottavi di finale allo Stade de France nel 2016.

Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2018, Azzurri e Furie Rosse hanno pareggiato 1-1 in Italia ma la Spagna ha poi vinto 3-0 in casa con la doppietta di Isco e il gol di Morata. Quella sconfitta condannò gli azzurri al secondo posto nel girone di qualificazione: si arrivò così alla clamorosa mancata qualificazione con la sconfitta nello spareggio contro la Svezia. A ottobre, le due squadre si affronteranno in un’altra semifinale, quella di UEFA Nations League a Milano.