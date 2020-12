DIRETTA CHAMPIONS – Juventus Atalanta e Lazio (tre italiane su quattro in partenza) hanno trovato la qualificazione agli ottavi di finale. La Juventus come testa di serie, Lazio (imbattuta nel suo girone) e Atalanta (per il secondo anno consecutivo) come seconde classificate. Eliminata l’Inter: la formazione di Conte non sarà nemmeno ripescata in Europa League essendo arrivata ultima nel suo girone.

Le possibile avversarie della Juventus.

Togliendo Lazio e Atalanta, squadre della stessa nazione non si possono affrontare agli ottavi, restano nel lotto Atlético Madrid (Spagna), Borussia Mönchengladbach (Germania), Porto (Portogallo), Siviglia (Spagna) e RB Lipsia (Germania).

Le possibili avversarie della Lazio.

Sorteggio difficile per la compagine guidata da Simone Inzaghi. Agli ottavi si troverà un avversario davvero tosto. C’è l’imbarazzo della scelta tra Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Liverpool e PSG.

Le possibile avversarie dell’Atalanta.

Gli avversari restano comunque tosti tra Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund e PSG, ossia la stessa squadra che ha eliminato l’Atalanta ai quarti nella passata stagione.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions in streaming e in diretta tv.

Il sorteggio si terrà nella sede di Nyon in Svizzera il prossimo lunedì 14 dicembre 2020. Sorteggio che si completerà in videoconferenza, senza la presenza della stampa o dei rappresentanti delle squadre qualificate. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 a partire dalle ore 12. Streaming online con l’app Eurosport Player.

Quando si giocheranno gli ottavi di finale.

Le gare d’andata si giocheranno tra il 16-17 e il 23-24 febbraio, mentre le sfide di ritorno sono in programma tra il 9-10 e 16-17 marzo, subito prima della pausa per le Nazionali, quando scatteranno le qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022.