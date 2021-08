Ultime Notizie » Diretta Sorteggi Champions League » Sorteggio Champions League Streaming Gratis, dove vederlo in Diretta TV con Juventus, Inter, Milan e Atalanta

DIRETTA CHAMPIONS – Juve, Inter, Milan e Atalanta, scopriranno quest’oggi le loro rivali nella fase a gironi della Champions League 2021-2022 nel sorteggio che verrà trasmesso dalle 18:00 in streaming e tv con le immagini provenienti da Istanbul (Turchia)

Come funziona il sorteggio Champions



Al sorteggio partecipano 32 squadre – 26 qualificate di diritto alla fase a gironi e le sei vincenti degli spareggi.

Le squadre saranno divise in quattro fasce. In prima fascia ci sono i campioni in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e i vincitori dei sei campionati più in alto nel ranking non qualificati attraverso la vittoria di uno dei titoli 2020/21; l’appartenenza dalla seconda alla quarta fascia è determinata dal ranking coefficienti per club. Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione.

In caso di federazioni con due squadre, i club sono stati accoppiati per suddividere le partite tra martedì e mercoledì. In caso di federazioni con quattro squadre, sono stati fatti due accoppiamenti. Questi accoppiamenti si baseranno sugli ascolti televisivi.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale.

Le terze di ciascun girone andranno alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde dei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi.

Le squadre partecipanti al sorteggio della fase a gironi di Champions League

Prima fascia : Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Inter , Villarreal, Lilla e Sporting Lisbona.

: Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, , Villarreal, Lilla e Sporting Lisbona. Seconda fascia : Psg, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Barcellona, Siviglia, Borussia Dortmund, Juventus .

: Psg, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Barcellona, Siviglia, Borussia Dortmund, . Terza fascia : Ajax, Benfica, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Atalanta , Shakthar Donetsk, Salisburgo.

: Ajax, Benfica, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, , Shakthar Donetsk, Salisburgo. Quarta fascia: Milan, Wolfsburg, Brugge, Besiktas, Dinamo Kiev, Young Boys, Malmoe, Sherif Tiraspol.

Dove vedere il sorteggio Champions in streaming e tv

Il sorteggio della 67esima edizione della Champions League sarà trasmesso in diretta su Canale 20 e live streaming su Sportmediaset.it. Sarà disponibile anche in diretta streaming su UEFA.com.

Cosa da sapere

Le 32 finaliste saranno divise in 8 gruppi da 4 squadre. La prima comprende le 6 campioni dei campionati con il miglior ranking Uefa nazionale, più il Chelsea campione d’Europa e il Villareal (vincitore della Europa League). Le altre tre fasce sono organizzate in base al ranking Uefa per club. Gli 8 gruppi saranno composti da una squadra per fascia. Le prime due di ogni gruppo si qualificano agli ottavi, le terze giocano i playoff contro le seconde di Europa League per accedere ai sedicesimi della stessa competizione.

L’ Inter è reduce da 3 eliminazioni consecutive nella fase a gironi. Per trovare una qualificazione agli ottavi bisogna risalire al 2012, quando venne eliminata dal Marisglia. La stagione precedente uscì invece ai quarti con lo Schalke. Nel 2010 invece, conquistò il trofeo, ultima italiana a riuscirci.

è reduce da 3 eliminazioni consecutive nella fase a gironi. Per trovare una qualificazione agli ottavi bisogna risalire al 2012, quando venne eliminata dal Marisglia. La stagione precedente uscì invece ai quarti con lo Schalke. Nel 2010 invece, conquistò il trofeo, ultima italiana a riuscirci. Dopo la finale persa col Real nel 2017, la Juventus è sempre uscita ai quarti (2018 ancora coi Blancos, 2019 con l’Ajax) o agli ottavi (2020 col Lione, 2021 col Porto). L’ultima vittoria risale al 1996, a Roma in finale sull’Ajax ai rigori.

è sempre uscita ai quarti (2018 ancora coi Blancos, 2019 con l’Ajax) o agli ottavi (2020 col Lione, 2021 col Porto). L’ultima vittoria risale al 1996, a Roma in finale sull’Ajax ai rigori. Il Milan , che in bacheca ha ben 7 Coppe Campioni/Champions, torna nella massima competizione continentale dopo una lunga assenza. L’ultima partita disputata dai rossoneri in Champions risale infatti all’11 marzo 2014, una sconfitta per 4-1 in casa dell’Atletico agli ottavi, con rete di Kakà. Quando giocherà la prima gara dei gironi, il 13 o 14settembre, saranno passati 2744 (o 2745) giorni dalla sfida del Calderon. L’ultima Champions alzata al cielo è stata quella del 2007 ad Atene in finale contro il Liverpool.

, che in bacheca ha ben 7 Coppe Campioni/Champions, torna nella massima competizione continentale dopo una lunga assenza. L’ultima partita disputata dai rossoneri in Champions risale infatti all’11 marzo 2014, una sconfitta per 4-1 in casa dell’Atletico agli ottavi, con rete di Kakà. Quando giocherà la prima gara dei gironi, il 13 o 14settembre, saranno passati 2744 (o 2745) giorni dalla sfida del Calderon. L’ultima Champions alzata al cielo è stata quella del 2007 ad Atene in finale contro il Liverpool. L’Atalanta si presenta in Champions per il terzo anno consecutivo. Nel 2020 fu eliminata dal Psg nei quarti, l’anno scorso dal Real Madrid agli ottavi.

Champions League: abolito il gol in trasferta

Confermate le 5 sostituzioni anche per la Champions League 2021/2022. Importante invece la modifica al regolamento: le partite che termineranno in pareggio nel computo totale dei gol dopo la gara di ritorno, andranno ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.

Il calendario della UEFA Champions League

Sorteggi

26 agosto 2021: fase a gironi

13 dicembre 2021: ottavi di finale

18 marzo 2022: quarti di finale e semifinali.

Fase a gironi

14/15 settembre 2021: prima giornata

28/29 settembre 2021: seconda giornata

19/20 ottobre 2021: terza giornata

2/3 novembre 2021: quarta giornata

23/24 novembre 2021: quinta giornata

7/8 dicembre 2021: sesta giornata.

Fase a eliminazione diretta

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo 2022: ottavi di finale

5/6 e 12/13 aprile 2022: quarti di finale

26/27 e 3/4 maggio 2022: semifinali

28 maggio 2022: finale (al Saint Petersburg Stadium, Russia).