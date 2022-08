Ultime Notizie » Diretta Sorteggi Champions League » Sorteggio Champions League Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV con Milan, Inter, Napoli e Juventus

DIRETTA CHAMPIONS – Milan, Inter, Napoli e Juventus, saranno nelle urne dei sorteggi di quest’oggi per definire i gironi della Champions League 2022-2023 e che verrà trasmesso dalle 18:00 in streaming e tv con le immagini provenienti da Istanbul (Turchia) sede della finale 2023.

Come funziona il sorteggio Champions



Al sorteggio partecipano 32 squadre: le 26 qualificate di diritto e le sei vincitrici degli spareggi.

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La Fascia 1 comprende la campione in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22; le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal ranking per club.

Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre vengono abbinate in modo da ripartirne gli incontri tra martedì e mercoledì. Nel caso delle federazioni con quattro rappresentanti, vengono effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio.

Le squadre partecipanti al sorteggio della fase a gironi di Champions League

Prima fascia : Bayern Monaco, Milan , Real Madrid, Manchester City, PSG, Ajax, Porto ed Eintracht Francoforte. Sono tutte squadre che hanno vinto i rispettivi campionato nazionali: l’elite della passata stagione del calcio europeo.

: Bayern Monaco, , Real Madrid, Manchester City, PSG, Ajax, Porto ed Eintracht Francoforte. Sono tutte squadre che hanno vinto i rispettivi campionato nazionali: l’elite della passata stagione del calcio europeo. Seconda fascia : Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus , Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. in questa seconda fascia è impossibile trovare una squadra di basso livello.

: Liverpool, Chelsea, Barcellona, , Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. in questa seconda fascia è impossibile trovare una squadra di basso livello. Terza fascia : Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter , Napoli , Sporting Lisbona, Bayern Leverkusen e Benfica.

: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, , , Sporting Lisbona, Bayern Leverkusen e Benfica. Quarta fascia: Bruges e Celtic, Olympique Marsiglia. Dai playoff poi sono arrivate: Maccabi Haifa, Viktoria Plzeň, i finalisti dell’ultima Europa League del Glasgow Rangers, Copenhagen e Dinamo Zagabria.

Dove vedere il sorteggio Champions in streaming e tv

Il sorteggio della 68esima edizione della Champions League sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24, Amazon Prime Video e Canale 20 e

Cosa da sapere

su Sportmediaset.it. Sarà disponibile anche insu UEFA.com , Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).

Quali giocatori hanno collezionato più presenze nella fase a gironi di Champions League?

98 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

95 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

81 Lionel Messi (Barcelona, Paris)

80 Xavi Hernández (Barcellona)

Quali giocatori hanno segnato più gol nella fase a gironi di Champions League?

76 Lionel Messi (Barcellona, Paris)

73 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

56 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern)

56 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

Di chi è il record di gol in una partita della fase a gironi di Champions League?

5 Luiz Adriano (BATE Borisov – Shakhtar 0-7, 21/10/14)

Di chi è il record di gol in una fase a gironi di Champions League?

11 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2015/16)

Quali giocatori hanno segnato in tutte le giornate di una fase a gironi?

6 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017/18)

6 Sébastien Haller (Ajax, 2021/22)

Champions League 2022-23, ecco come si svolgerà



Le partite saranno confermate dopo il sorteggio. Quest’anno, la fase a gironi si disputerà in otto settimane per la concomitanza della Coppa del Mondo FIFA 2022. Le prime due classificate di ogni girone si qualificano agli ottavi di finale. Le terze classificate di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi di finale.

Il calendario della UEFA Champions League 2022-2023



Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre

Sorteggio ottavi di finale: 7 novembre

La finale di Champions League 2022/23 si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, teatro della storica rimonta del Liverpool contro l’AC Milan nella finale del 2005.