DIRETTA CHAMPIONS – Napoli (prima fascia in virtù dello Scudetto), Inter (vicecampioni d’Europa), Milan e Lazio, saranno nelle urne dei sorteggi di quest’oggi per definire i gironi della Champions League 2023-2024 e che verrà trasmesso dalle 18:00 in streaming e tv con le immagini provenienti da Montecarlo.

Le squadre partecipanti al sorteggio della fase a gironi di Champions League

Prima fascia : Manchester City (ING), Bayern Monaco (GER), NAPOLI (ITA), Barcellona (SPA), Paris Saint-Germain (FRA), Benfica (POR), Feyenoord (OLA), Siviglia (SPA). Sono tutte squadre che hanno vinto i rispettivi campionato nazionali: l’elite della passata stagione del calcio europeo.

: Manchester City (ING), Bayern Monaco (GER), (ITA), Barcellona (SPA), Paris Saint-Germain (FRA), Benfica (POR), Feyenoord (OLA), Siviglia (SPA). Sono tutte squadre che hanno vinto i rispettivi campionato nazionali: l’elite della passata stagione del calcio europeo. Seconda fascia : INTER (ITA), Real Madrid (SPA), Arsenal (ING), Manchester United (ING), Borussia Dortmund (GER), Atletico Madrid (SPA), Porto (POR), Lipsia (GER). In questa seconda fascia è impossibile trovare una squadra di basso livello.

: (ITA), Real Madrid (SPA), Arsenal (ING), Manchester United (ING), Borussia Dortmund (GER), Atletico Madrid (SPA), Porto (POR), Lipsia (GER). In questa seconda fascia è impossibile trovare una squadra di basso livello. Terza fascia : MILAN (ITA), LAZIO (ITA), Shakthar Donetsk (UCR), Salisburgo (AUT), Stella Rossa (SER), Sporting Braga (POR), PSV (OLA), Copenhagen (DAN).

: (ITA), (ITA), Shakthar Donetsk (UCR), Salisburgo (AUT), Stella Rossa (SER), Sporting Braga (POR), PSV (OLA), Copenhagen (DAN). Quarta fascia: Newcastle (ING), Union Berlino (GER), Lens (FRA), Galatasaray (TUR), Real Sociedad (SPA), Young Boys (SVI), Celtic (SCO), Anversa (BEL).

Dove vedere il sorteggio Champions in streaming e tv

Il sorteggio della 69esima edizione della Champions League sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24, Amazon Prime Video e Canale 20 e live streaming su Sportmediaset.it. Sarà disponibile anche in diretta streaming su UEFA.com, Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).

Come funziona il sorteggio Champions