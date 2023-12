Ultime Notizie » Diretta Live Sorteggi » Sorteggio Gironi Euro 2024: Italia con Spagna Croazia e Albania

Aggiornamento Live Sorteggio Gironi Euro 2024 – Italia, Spagna, Croazia e Albania sono state inserite nel gruppo B degli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania l’anno prossimo. La squadra italiana, campione in carica, inizierà il torneo contro l’Albania a Dortmund, poi affronterà la Spagna a Gelsenkirchen e la Croazia a Lipsia. Le prime due squadre di ogni gruppo e le migliori quattro terze classificate passeranno agli ottavi di finale.

EUROPEI DI CALCIO 2024 – La 17esima edizione del Campionato europeo si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La Nazionale campione in carica è l’Italia che, nonostante alcune difficoltà, è riuscita a qualificarsi direttamente alla fase finale insieme ad altre 20 squadre. Il sorteggio dei gironi determinerà gli avversari dell’Italia nel torneo. L’evento si svolgerà oggi 2 dicembre ad Amburgo con inizio alle ore 18:00 italiane e sarà trasmesso in tv su Rai 2 e Sky Sport, oltre che in streaming su uefa.com.

Le squadre già qualificate sono Germania, Belgio, Francia, Portogallo, Turchia, Spagna, Scozia, Austria, Inghilterra, Ungheria, Slovacchia, Albania, Danimarca, Olanda, Svizzera, Romania, Serbia, Italia, Repubblica Ceca, Slovenia e Croazia.

Le ultime tre squadre verranno decise tramite i playoff che si svolgeranno a marzo.

Il sorteggio delle fasce ha determinato la Germania e le migliori cinque squadre delle qualificazioni nella prima fascia, le altre vincitrici dei gironi e la migliore seconda nella seconda fascia, mentre la terza e quarta fascia sono state determinate da un ranking speciale. Le semifinali dei playoff si svolgeranno il 21 marzo 2024 e le finali il 26 marzo 2024.

Sorteggio gironi Euro 2024: le fasce

Fascia 1

GERMANIA

PORTOGALLO

FRANCIA

SPAGNA

BELGIO

INGHILTERRA

Fascia 2

UNGHERIA

TURCHIA

ROMANIA

DANIMARCA

ALBANIA

AUSTRIA

Fascia 3

OLANDA

SCOZIA

CROAZIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

REPUBBLICA CECA

Fascia 4

ITALIA

SERBIA

SVIZZERA

VINCENTE PLAYOFF A

VINCENTE PLAYOFF B

VINCENTE PLAYOFF C