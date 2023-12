Ultime Notizie » Dove vedere Milan Frosinone Streaming » Milan-Frosinone Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Stasera

Dove vedere Milan-Frosinone streaming gratis e in tv. Dopo Genoa-Empoli delle ore 15:00 e Lazio-Cagliari delle ore 18:00, per la 14a giornata di Serie A si gioca a San Siro il match Milan-Frosinone. Il Milan cerca di dimenticare rapidamente la brutta sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League. In campionato, i rossoneri (terzi in classifica con 26 punti, davanti al Napoli con 24) hanno vinto contro la Fiorentina, mentre il Frosinone ha sconfitto il Genoa. Matias Soulé, in prestito dalla Juventus, rappresenta il pericolo maggiore per il Frosinone con i suoi 6 gol in 11 partite. Pioli ha sottolineato l’importanza della vittoria per riacquistare la serenità.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 2 dicembre 2023 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Scopri le formazioni e dove vedere Milan-Frosinone in tv e streaming.

⚽ Dove vedere Milan-Frosinone in TV

Milan-Frosinone diretta tv su DAZN per tutti gli abbonati, Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 4K e sul canale numero 251. Basterà accedere all’app presente su smart tv ed entrare con le proprie credenziali per poter assistere alla partita. Su DAZN la telecronaca del match sarà a cura di Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel. Sky, invece, ha affidato la telecronaca a Federico Zancan e Luca Marchegiani.

⚽ Milan-Frosinone Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore Pioli si trova in una situazione di emergenza a causa dell’infortunio di Thiaw, che ha creato un vuoto nella difesa. Per colmare questa mancanza, Pioli potrebbe spostare Theo Hernandez al centro e utilizzare uno tra Bartesaghi e Florenzi come terzino sinistro. Musah tornerà in campo dal primo minuto, mentre Loftus-Cheek dovrebbe farcela a giocare. Jovic sarà il centravanti e Camarda sarà in panchina. Dopo 6 mesi, Bennacer tornerà finalmente a giocare. Monterisi occuperà il ruolo di terzino sinistro dopo l’infortunio di Marchizza. A centrocampo, Mazzitelli sarà ancora assente e al suo posto ci saranno Bourabia e Barrenchea. In attacco, Cheddira sarà preferito a Cuni?

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo, Bartesaghi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Jimenez, Simic, Bennacer, Adli, Krunic, Pobega, Romero, Chaka Traoré, Camarda. Indisponibili: Caldara, Kalulu, Kjaer, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw. Squalificati: Giroud. Diffidati: Musah.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Caso; Cheddira. Allenatore: Di Francesco. A disposizione in panchina: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Bourabia, Lulic, Ibrahimovic, Garritano, Gelli, Kvernadze, Baez, Cuni, Kaio Jorge. Indisponibili: Harroui, Kalaj, Lirola, Marchizza, Mazzitelli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barrenechea, Okoli.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Vivenzi-Fontemurato. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Paterna. Assistente VAR: Pairetto.

⚽ Milan-Frosinone Streaming Gratis senza Rojadirecta in italiano



Milan-Frosinone streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky GO, tra i servizi links on-demand per seguire

sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile. Un’altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.



le

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Milan-Frosinone su richiesta.



Matías Soulé, giovane attaccante argentino del Frosinone (in prestito dalla Juventus), ha segnato sei gol questa stagione, aiutando la sua squadra a guadagnare cinque punti. Solo due giocatori più giovani di lui hanno segnato più di cinque gol nelle principali leghe europee. In Serie A, solo Lautaro Martínez e Domenico Berardi hanno ottenuto più punti per le loro squadre.

⚽ Alternative per guardare Milan-Frosinone streaming online invece di Rojadirecta

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Milan-Frosinone. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

Dopo otto partite disputate nel campionato, Luka Jovic non è ancora riuscito a segnare. Questo è un evento insolito per il giocatore, poiché nelle principali leghe europee non era mai rimasto senza reti nelle prime otto partite stagionali. L’unico gol segnato da Jovic è avvenuto nella prima partita contro una squadra neopromossa in Serie A (Cremonese) e da allora non è più riuscito a trovare la via del gol nelle successive cinque partite.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.