Dove vedere Italia-Malta Streaming Gratis. Oggi sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane allo stadio San Nicola di Bari (previsto il tutto esaurito), nel Girone C di qualificazione per Euro 2024 (Europei Germania 2024) tra l’Italia di Spalletti riceve la nazionale maltese allenata da Michele Marcolini: sarà il 20° confronto con una Nazionale guidata da un tecnico italiano. Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Italia-Malta Streaming Gratis Online.

Italia-Malta Live, le probabili formazioni



L’Italia allenata da Spalletti deve vincere questa partita per consolidare la seconda posizione. La Nazionale avrà come avversario una squadra nettamente inferiore, che non ha ancora ottenuto punti in cinque partite (con un solo gol fatto e undici subiti). Dopo questa partita, l’Italia affronterà l’Inghilterra con la speranza di arrivare in cima alla classifica. Spalletti sta valutando alcuni esperimenti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Mancini, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Allenatore: Luciano Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S Borg, J Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. Allenatore: Michele Marcolini.

Arbitro: Duje Strukan (Croazia).

L’Italia farà un nuovo incontro a Bari, dopo oltre 7 anni di assenza. L’ultima volta che la squadra nazionale giocò in questa città fu nel settembre 2016, durante il debutto di Ventura come allenatore. Quella partita fu persa contro la Francia con un punteggio di 1-3, ed è nota per essere stata anche la prima volta in cui venne utilizzato il VAR in Italia.

Dove vedere Italia-Malta in TV

Italia-Malta diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

L’Italia ha ottenuto nove vittorie, un pareggio e una sconfitta nei match disputati al San Nicola. La sola sconfitta è avvenuta contro la Francia nel settembre 2016.

Italia-Malta Streaming Gratis alternativa in italiano



Italia-Malta streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

L’Italia ha vinto tutte le nove partite contro Malta, giocando sia in trasferta che in casa.

Alternative Online per vedere Italia-Malta Streaming Gratis

Alternative per vedere Italia-Malta non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.