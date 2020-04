I latticini fanno bene alla salute o no? Questa è una domanda ancora in discussione e che separa sia i professionisti della salute che i consumatori. Alcuni sostengono che sono essenziali per la crescita e lo sviluppo, ma altri sostengono che possono essere facilmente sostituiti da altri alimenti a base vegetale.

L’Università di Harvard è dalla parte di coloro che sconsigliano il consumo di latte. Infatti li ha rimossi dalla sua piramide alimentare e raccomandano di sostituirli con acqua e/o frutta e verdura. Perché?

Hanno molti grassi saturi.

I latticini contengono grassi saturi associati a livelli elevati di colesterolo.

Intolleranza al lattosio.

Nel tempo, l’enzima che lo metabolizza (lattasi) diminuisce e così anche la capacità di digerirlo. Per questo motivo, finisce per rimanere nell’intestino e causare gas, dolore e diarrea.

Non tutti sostengono che rafforzano le ossa.

Mentre questo è uno degli argomenti più utilizzati per i latticini, gli esperti dicono: “Il calcio è importante. Ma il latte non è l’unica, o addirittura la migliore, fonte”. È possibile ottenere calcio da altri alimenti come: verdure a foglia verde, broccoli, fagioli e tofu. Gli esperti sostengono inoltre che il retinolo (vitamina A), ad alti livelli, può indebolire le ossa, invece che rafforzarle.

Aumentano il rischio di allergie e asma.

La caseina è una proteina nel latte che il corpo non può eliminare da solo e può portare a problemi immunitari, allergie e asma. In effetti, possono generare più muco e congestione.

Possono aumentare il rischio di cancro.

“Mentre il calcio e i prodotti lattiero-caseari possono ridurre il rischio di osteoporosi e tumore del colon, l’assunzione elevata può aumentare il rischio di carcinoma prostatico e possibilmente carcinoma ovarico”, sottolineano gli studiosi di Harward.

C’è anche un altro motivo: la cultura cruelty-free.

Sebbene Harvard non lo sottolinei come un motivo in più, alcune persone che scelgono di eliminare i latticini dalla loro dieta lo fanno perché sono prodotti derivati da animali e, sebbene ciò non implichi necessariamente la morte, ha uno sfondo di abusi sugli animali.

Al fine di produrre latte, le mucche sono soggette a pessime condizioni di vita e sovraffollamento e sono maltrattate. Ad esempio, per una mucca da latte, come qualsiasi mammifero, per produrre latte deve essere stata incinta. Quindi vengono inseminati artificialmente, separati dalle loro famiglie, munti contro la loro volontà più volte al giorno. Il processo viene ripetuto fino a quando non possono più farlo, e poi vengono uccisi.

Inoltre, sono ormoni e antibiotici quelli che vengono somministrati, e che arrivano a noi attraverso il latte.

Alternative possibili

Si puo sostituire:

– Latte di mucca: con latte di soia, mandorle, avena, riso, tra gli altri latti vegetali.

– Burro: con margarina vegetale al 100%. Puoi anche preparare, ad esempio, burro fatto in casa con noci e semi.

– Yogurt al latte: con yogurt vegetali, ad esempio la soia. Puoi anche imparare, ad esempio, come preparare yogurt al cocco senza latte.

– Formaggio animale: con formaggi vegetali, come quelli fatti con mandorle o patate.