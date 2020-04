Einstein aveva ragione: danza stellare attorno a un buco nero supermassiccio.

Le osservazioni fatte con il sistema Very Large Telescope Project dell’European Southern Observatory (ESO), hanno rivelato per la prima volta che una stella in orbita attorno al buco nero supermassiccioo, al centro della nostra galassia, segue un tale movimento come previsto dalla teoria generale della relatività di Einstein.

Dopo quasi 30 anni di misurazioni, gli scienziati sono stati in grado di determinare che l’orbita di una stella al centro della Via Lattea ha la forma di una rosetta e non un’ellisse come suggerito dalla teoria della gravità di Isaac Newton. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

“La relatività generale di Albert Einstein prevede che le orbite associate di un oggetto attorno a un altro non siano chiuse, come nella gravità newtoniana, ma si stanno muovendo in avanti nel piano di movimento”, spiega Reinhard Genzel, direttore del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Germania, in una dichiarazione dell’ESO.

Questo interessante effetto, osservato per la prima volta nel modo in cui il pianeta Mercurio orbita attorno al Sole, fu la prima prova a favore della Relatività Generale. Ora, quasi cento anni dopo, i ricercatori hanno rilevato lo stesso effetto sul movimento della stella S2, che orbita attorno alla compatta sorgente radio Sagittario A *, al centro della nostra galassia, dove giace un buco nero supermassiccio con la massa di 4 milioni di volte quella del Sole.

Il “Sagittario A *” e il denso gruppo di stelle attorno si trovano a circa 26mila anni luce dal nostro sistema solare. Le misure indicano che S2 si muove attraverso lo spazio a quasi il 3% della velocità della luce e orbita attorno al buco nero una volta ogni 16 anni terrestri.

Coincide con la teoria di Einstein

Gli astronomi spiegano che la maggior parte delle stelle e dei pianeti hanno un’orbita non circolare, allontanandosi e

avvicinandosi all’oggetto attraverso il quale ruotano. Nel caso della stella S2, il suo movimento cambia ad ogni giro quando si trova nel punto più vicino al buco nero, creando l’

La teoria di Einstein fornisce una previsione accurata di quando l’oggetto spaziale cambia orbita e le ultime misurazioni di questa ricerca corrispondono esattamente alla sua teoria. Questo effetto, noto come precessione di Schwarzschild, è la prima volta che viene misurato su una stella attorno a un buco nero supermassiccio.

Poiché le previsioni sulla relatività generale funzionano, questi risultati possono aiutare gli scienziati a conoscere meglio la zona intorno al buco nero al centro della Via Lattea, oltre a studiare la materia oscura e altri possibili piccoli buchi neri.

Frase famosa di Albert Einstein

“Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi. Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo”.