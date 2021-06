Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Slovacchia-Spagna Streaming TV, dove vedere la Diretta

Dove vedere Slovacchia Spagna Streaming live e diretta Sky tv. La Spagna di Luis Enrique si gioca tutto in 90 minuti. Gara da dentro o fuori quella che va in scena alle ore 18 italiane di oggi mercoledì 23 guigno 2021 allo stadio La Cartuja di Siviglia, tra la Slovacchia e la Nazionale padrona di casa. In ballo c’è il passaggio agli ottavi di finale degli Europei di calcio Euro 2020. Dopo i pareggi contro Svezia e Polonia, infatti, la nazionale di Luis Enrique è già con le spalle al muro. Gli spagnoli sono terzi nel girone E con due punti mentre la Slovacchia è seconda a quota 3. Senza una vittoria la Spagna non passerebbe nemmeno come migliore terza classifica.

Slovacchia Spagna formazioni che vedremo in campo



Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

CT Tarkovic. A disposizione: Kuciak, Rodak, Valjent, Hancko, Koscelnik, Gregus, Weiss, Benes, Lobotka, Hromada, Bozenik, Duris.

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, D.Llorente, Gaya; M Llorente, Busquets, Alcantara; Moreno, Alvaro Morata, Traoré. CT Luis Enrique. A disposizione: De Gea, R Sanchez, Alba, Rodri, Koke, F Ruiz, Pedri, F Torres, Olmo, Sarabia, Oyarzabal.

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi). Guardalinee: Van Roekel e Zeinstra. Quarto Uomo: Frappart (Francia). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann, Dankert.

Dove vedere Slovacchia Spagna streaming gratis e diretta tv



La diretta tv di Slovacchia Spagna è disponibile su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con privacy e sicurezza necessaria, quella che sicuramente ti offre una buona connessione VPN.