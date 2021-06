Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » CROAZIA SPAGNA Streaming e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Croazia Spagna Streaming live e diretta Sky tv. Ottavo di finale degli Europei di calcio Euro 2020. Si giocherà oggi lunedì 28 giugno 2021 alle ore 18 italiane al Parken Stadion di Copenaghen. Le due Nazionali sono nella parte alta del Tabellone (lo stesso dell’Italia): chi vince giocherà ai quarti contro la vincente di Francia-Svizzera in programma alle 21 sempre di oggi. La Croazia sarà priva di Ivan Perisic, trovato positivo al Covid-19.

Croazia Spagna formazioni che vedremo in campo



Zlatko Dalić, Ct Croazia: “Sarà molto dura sostituire Perišić ma penso che in squadra abbiamo soluzioni di qualità e sono sicuro che chiunque giocherà, farà del suo meglio per aiutare la squadra. Sostituire Perišić con uno dello stesso livello? Difficile ma siamo davvero ben coperti sulla corsia esterna sinistra e avremo una soluzione di qualità. Non dobbiamo preoccuparci delle altre squadre. Le rispettiamo tutte, specialmente [la Spagna]. Anche loro sanno che siamo una squadra di qualità e non sono felici di giocare contro di noi. Dobbiamo essere pienamente motivati. Il nostro obiettivo è raggiungere i quarti di finale”.

CROAZIA: Livaković; Juranović; Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Rebić, Petković.

Ferran Torres, attaccante Spagna: “La Croazia è vice campione del mondo ed è molto forte. Sappiamo che sarà difficile affrontarli. Per vincere dovremo dare il massimo a Copenaghen”.

Dani Olmo, centrocampista Spagna: “Questa è una partita importante e speciale per me [perché giocavo in Croazia con la Dinamo Zagabria]. Ho molti amici nella squadra croata. Sapevo che un giorno avrei giocato nella nazionale spagnola e avrei affrontato la Croazia”.

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Alvaro Morata, Sarabia.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Ad assisterlo i connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun.

Dove vedere Croazia Spagna streaming gratis e diretta tv



La diretta tv di Croazia Spagna è disponibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con privacy e sicurezza necessaria, quella che sicuramente ti offre una buona connessione VPN.