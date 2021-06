Ultime Notizie » Aleksander Ceferin » La UEFA ha toppato ancora… UE si ullumina arcobaleno per Germania-Ungheria

La UEFA e il suo presidente Aleksander Ceferin, non ne combina una giusta ultimamente. Dopo la clamorosa posizione nei confronti di Juventus Real Madrid e Barcellona per la questione della SuperLega (alla fine farà giocare tutte e tre le squadre in Champions League), nelle ore scorse aveva dato il divieto di illuminare con i colori dell’arcobaleno lo stadio Allianz di Monaco di Baviera in occasione della partita di calcio Germania-Ungheria valida per gli Europei di calcio di EURO2020 e in programma questa sera alle 21.

Palazzo del Parlamento Europeo si illumina con i colori dell’arcobaleno

Ecco che allora il presidente del Parlamento europeo, Sassoli, ha accettato la richiesta di un’eurodeputata tedesca dei Verdi la quale aveva chiesto

La ipocrisia della UEFA e del suo attuale presidente Aleksander Ceferin

tale azione in risposta all’: il Palazzo del Parlamento Europeo si illumina con i colori dell’arcobaleno in occasione della partita degli Europei di Germania-Ungheria di stasera.

Confrontando il logo della UEFA con il divieto di illuminare con l’arcobaleno lo stadio di Monaco di Baviera, non ci viene altro che pensare che Ceferin ha “toppato” nuovamente :)