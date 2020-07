Occhio di Horus: vero significato di un simbolo antico e potente dell'Egitto.

L’occhio di Horus è uno dei simboli più famosi dell’antico Egitto. Conosciuto anche come Wadjet, si ritiene che questo simbolo magico fornisca protezione, salute e ringiovanimento. Grazie ai suoi potenti poteri protettivi, l’Occhio di Horus veniva popolarmente usato come amuleto dagli antichi egizi, sia vivi che morti. Ancora oggi, l’occhio di Horus continua ad essere usato come simbolo di protezione.

Un’origine drammatica: una storia di tradimento e omicidio

L’origine dell’occhio di Horus si trova nel mito egizio degli dei Seth e Osiride. Gli antichi egizi credevano che Osiride fosse il re d’Egitto e che suo fratello Seth desiderasse ardentemente il suo trono. Con l’inganno, Seth riuscì a uccidere suo fratello e divenne il nuovo re. Tuttavia, la dea Iside, la moglie di Osiride, riuscì a riportare temporaneamente in vita suo marito per magia, rimanendo incinta di Horus.

Il costo della vendetta e del sacrificio per la risurrezione

Osiride finì per diventare dio degli inferi e Iside allevò Horus da solo. Quando Horus raggiunse l’età adulta, tentò di vendicare la morte di suo padre. Horus combatté con suo zio Seth in una serie di battaglie e alla fine riuscì a sconfiggerlo. Durante queste lotte, tuttavia, Horus perse uno dei suoi occhi. Secondo una versione del mito, Seth strappò l’occhio a Horus, lo spezzò in sei pezzi e li gettò via. In un’altra versione fu lo stesso Horus a strappare gli occhi in sacrificio per riportare in vita suo padre dai morti. In ogni caso, l’occhio perduto di Horus fu magicamente restaurato da Hathor (spesso considerato consorte di Horus) o da Thot, dio della saggezza.

Poiché l’occhio di Horus fu magicamente restaurato, gli antichi egizi credevano che avesse proprietà curative. Gli amuleti di questo simbolo sono stati realizzati utilizzando una vasta gamma di materiali, tra cui oro, lapislazzuli e corniola, e sono stati usati come gioielli sia dai vivi che dai morti.

L’occhio di Horus, magico simbolo matematico

È interessante notare che l’Occhio di Horus non è solo un simbolo magico, ma anche un esempio delle conoscenze matematiche acquisite dagli antichi egizi. Nel suddetto mito, Seth spezzò l’occhio di Horus in sei pezzi. Come simbolo di ciò, l’occhio di Horus contiene sei parti. A ciascuno di essi viene assegnata una frazione come unità di misura: il lato destro dell’occhio è 1/2, l’iride 1/4, il sopracciglio 1/8, il lato sinistro dell’occhio 1/16, la curva a spirale 1/32 e lo strappo 1/64.

Il significato delle diverse parti dell’occhio di Horus

Queste frazioni si sommano a 63/64 e la parte mancante rappresenterebbe i poteri magici di Thot o servirebbe ad illustrare che nulla è perfetto.

Ognuna delle sei parti dell’occhio di Horus corrispondono a un significato diverso. Il lato destro dell’occhio è associato al senso dell’olfatto, in quanto è più vicino al naso e ricorda questo organo. Inutile dire che l’iride rappresenta il senso della vista, mentre il sopracciglio rappresenta il pensiero, poiché può essere utilizzato per esprimere le nostre idee.

La parte sinistra dell’occhio rappresenta il senso dell’udito, poiché punta verso l’orecchio e ha la forma di uno strumento musicale. La linea curva ricorda il germoglio di uno stelo piantato con grano o grano. Come rappresentazione di un cibo, questa parte dell’occhio di Horus corrisponde al senso del gusto. Infine, la lacrima rappresenterebbe il senso del tatto, poiché questa parte dell’occhio rappresenta uno stelo piantato nel terreno, un atto che coinvolge il contatto fisico e il senso del tatto.

Come si usa l’Occhio di Horus oggi?

Sebbene l’antica civiltà egizia si sia conclusa, la credenza nel potere dell’occhio di Horus è rimasta viva e questo simbolo è ancora usato da molti oggi. Ad esempio, nei paesi del Mediterraneo i pescatori dipingono spesso questo simbolo sulle loro barche per la loro protezione. Inoltre, molte persone usano ancora l’Occhio di Horus nei loro gioielli per proteggersi dalla cattiva volontà degli altri.

D’altra parte, l’Occhio di Horus è anche popolare tra gli occultisti, così come i teorici della cospirazione, che vedono l’occhio non solo come un simbolo protettivo, ma anche come simbolo di potere, magia e conoscenza.