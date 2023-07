Ultime Notizie » Daniel Elahi Galan » Sinner-Safiullin Streaming Tennis Gratis, dove vedere Diretta TV Wimbledon 2023

STREAMING LIVE TENNIS – Iniziano i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2023. Il tennista italiano Jannik Sinner, il numero uno in Italia e numero 8 nel mondo, cercherà di raggiungere la sua prima semifinale di uno Slam sfidando il russo Roman Safiullin. Un altro match molto atteso coinvolge Novak Djokovic, che dovrà dare il massimo contro Andrey Rublev. Nel torneo femminile, la numero uno al mondo Iga Swiatek dovrà affrontare Elina Svitolina, una giocatrice che sta vivendo un periodo di grande forma dopo la pausa per maternità. Nell’altro quarto di finale femminile, Jessica Pegula affronterà Marketa Vondrousova.

Dove vedere Sinner-Safiullin Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Sinner-Safiullin si giocherà oggi domenica 9 luglio 2023 per gli ottavi

Il programma di oggi

Campo Centrale

di finale delnel Campo 1, non prima delle ore 14:00. Verrà trasmessa ine in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo). Insu Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).

I Swiatek (POL) 1 v E Svitolina (UKR)

A Rublev 7 v N Djokovic (SRB) 2

Campo 1

J Pegula (USA) 4 v M Vondrousova (CZE)

J Sinner (ITA) 8 v R Safiullin