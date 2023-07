Ultime Notizie » Daniel Elahi Galan » Sinner-Galan Streaming Tennis Gratis, dove vedere Diretta TV Wimbledon 2023

STREAMING LIVE TENNIS – Si avvia il calendario degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon 2023. Il tennista italiano Jannik Sinner, il numero uno in Italia, si scontrerà con il tennista colombiano Daniel Elahi Galan, attualmente classificato 85° nel ranking mondiale, sul campo 1 nel pomeriggio. Il vincitore di questo incontro affronterà il vincitore dell’incontro tra Safiullin e Shapovalov. Sul campo Centrale, il tennista Rublev affronterà Bublik in un match molto atteso, seguito da Swiatek contro Bencic. La giornata si concluderà con Djokovic (vincitore di 23 Slam) che si scontrerà con il tennista polacco Hurkacz.

Dove vedere Sinner-Galan Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Sinner-Galan si giocherà oggi domenica 9 luglio 2023 per gli ottavi di finale del torneo di tennis di Wimbledon 2023 nel Campo 1, non prima delle ore 14:00.

Il programma di oggi

Campo Centrale (A partire dalle 14:30)

Verrà trasmessa ine in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo). Insu Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).

A Rublev 7 v A Bublik (KAZ) 23

I Swiatek (POL) 1 v B Bencic (SUI) 14

H Hurkacz (POL) 17 v N Djokovic (SRB) 2

Campo 1 (A partire dalle 14:00)

J Pegula (USA) 4 v L Tsurenko (UKR)

J Sinner (ITA) 8 v D Galan (COL)

V Azarenka 19 v E Svitolina (UKR)

Campo 2 (A partire dalle 12:00)

M Vondrousova (CZE) v M Bouzkova (CZE) 32

Non prima delle 13:30

G Dimitrov (BUL) 21 leads F Tiafoe (USA) 10

R Safiullin v D Shapovalov (CAN) 26

Campo 3 (Non prima delle 13:00)

A Potapova 22 v M Andreeva