Ultime Notizie » Calcio » Calcio Napoli: nelle nuove magliette c’è il Vesuvio

Il Calcio Napoli ha presentato i nuovi kit “Home and Away” per la stagione sportiva 2023/2024 in collaborazione con EA7. Il club vuole unire la passione dei tifosi di Napoli con i milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

Il club ha presentato la nuova collezione attraverso un video girato tra Napoli, Capri e Malibu, mostrando un surfista che indossa la maglia azzurra

nelle diverse location.

La Maglia Home ha un design con manica raglan su tessuto elastico, con bordi bianchi, collo a V incrociato con stampa tricolore e un nuovo motivo “N” su tutta la maglia. La maglia presenta anche un patch classico del Napoli e uno scudetto tricolore personalizzato.