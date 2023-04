Ultime Notizie » Atp Masters » Sinner-Musetti Streaming Gratis Tennis Montecarlo Live, dove vederla in Diretta TV

DIRETTA LIVE TENNIS – Manca poco alla diretta live streaming della sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per i quarti di finale al torneo di tennis di Monte Carlo 2023, terzo Masters 1000 della stagione: in palio c’è la semifinale. Jannik Sinner arriva a questo derby italiano dopo aver battuto Hubert Hurkacz. Lorenzo Musetti (classe 2002) ha compiuto una vera impresa superando il numero 1 del mondo Novak Djokovic in rimonta.

Dove vedere Sinner-Musetti Live Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta

Musetti e Sinner si sono affrontati una sola volta nel circuito: agli ottavi di Anversa, nel 2021, sul cemento indoor, vinse Jannik con il risultato finale di 7-5 6-2.

L’incontro dei quarti di finale del torneo di tennis di Montecarlo Sinner-Musetti in diretta tv sui canali di Sky Sport Arena (canale 204). Live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link skygo.sky.it) ed a pagamento per tutti con Now, oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv. Inizio meatch dopo le ore 16:20 italiane di oggi venerdì 14 aprile 2023 dal campo del “Court Rainier III”.