Ultime Notizie » Atp Masters » Fognini Krajinovic Streaming Tennis Montecarlo Live, dove vederla in Diretta TV

DIRETTA LIVE TENNIS – Si gioca oggi Fognini Krajinovic (in live streaming su Sky). L’azzurro Fabio Fognini, campione in carica, numero 18 ATP e testa di serie numero 15 del torneo, arriva a questi ottavi di finale dopo aver battuto ai 16esimi l’australiano Jordan Thompson, numero 63 del ranking, con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e 20 minuti di gioco.

Dove vedere Fognini Krajinovic Live Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta

Anche oggi Fognini giocherà sulla terra rossa del Campo dei Principi. Inizio meatch dopo le ore 11:00 italiane.

L’incontro degli ottavi di finale del torneo di tennis di Montecarlo Fognini Krajinovic in diretta tv sui canali di Sky Sport Arena (canale 204). Live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link skygo.sky.it) ed a pagamento per tutti con NowTV (link www.nowtv.it), oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv. Il match si giocherà oggi giovedì 15 aprile 2021.