Scoperta in Florida nuova sostanza per capire l'origine della vita

La University of South Florida (USA) ha annunciato la scoperta di un nuovo materiale contenente fosforo, trovato per la prima volta in forma solida sulla Terra in una roccia vicino ad un albero colpito da un fulmine.

“Non abbiamo mai visto questo materiale in forma naturale sulla Terra. Minerali simili possono essere trovati in meteoriti e nello spazio, ma non abbiamo mai visto esattamente questo materiale da nessuna parte“, ha commentato il geoscienziato Matthew Pasek in una pubblicazione dell’Università.

Il nuovo materiale può essere classificato come di transizione tra i minerali spaziali e quelli presenti sul nostro pianeta, secondo uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment.

Fulguriti contenenti materia cristallina colorata scoperte in Florida

Eventi ad alta energia, come la caduta di un fulmine, sono in grado di innescare reazioni chimiche uniche. Ad esempio, quando un fulmine colpisce un albero, le scariche elettriche passano attraverso le rocce, il suolo e la sabbia circostanti. Di conseguenza, spiega il ricercatore, si formano fulguriti o fulmini fossili, pezzi di rocce silicee sinterizzate.

L’elemento è stato trovato nell’area di New Port Richey in Florida. I residenti hanno raccolto fulguriti vicino ad un albero colpito da un fulmine per venderle. Questa è stata acquistata da Pasek. L’analisi ha rivelato che la fulgurite conteneva “materia cristallina colorata“, qualcosa che i ricercatori non avevano mai visto.

Scoperta una sostanza chiave per l’origine della vita

Secondo gli esperti, è probabile che questo materiale si formi solo in determinate condizioni e che, di fronte ad un riscaldamento prolungato, diventi un minerale comune nei meteoriti.

Per gli scienziati, tali sostanze potrebbero essersi prodotte in abbondanza sulla Terra primitiva, soggetta alla caduta di fulmini. Si crede anche che potrebbero aver giocato un ruolo nell’origine della vita.

Pasek e i suoi collaboratori intendono continuare ad analizzare la sostanza per determinare se possa essere ufficialmente dichiarata minerale.