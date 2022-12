Ultime Notizie » bologna » Sinisa Mihajlovic, il calcio piange la scomparsa del tecnico ammalato di leucemia

Il mondo del calcio è in lutto. Sinisa Mihajlovic è morto questo pomeriggio all’età di 53 anni. Lo storico ex calciatore e allenatore lottava contro la leucemia dal luglio 2019 e, come sottolinea il Corriere dello Sport, “lo ha fatto fino all’ultimo minuto senza riuscire nell’impresa di salvargli la vita”.

L’ultima apparizione pubblica del serbo è avvenuta all’inizio di dicembre, per la presentazione di un libro. Da calciatore ha vestito le maglie di Borovo, Vojvodina, Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Era un grande difensore, ma i suoi gol (molti dei quali su punizione) sono indelebili. Ne ha segnati quasi 100 nelle sue 563 partite da professionista e il 13 dicembre 1998 ha fatto la storia della Serie A, diventando il primo giocatore capace di segnare una tripletta su punizione diretta, durante Lazio-Sampdoria (5-2).

Carriera da allenatore

Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2006 all’Inter, da secondo, ed è stato sulle panchine di Bologna, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting Lisbona e ancora

Battaglia contro la leucemia

, che lo ha licenziato il 6 settembre dopo aver collezionato tre pareggi. e due sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie A. Nel 2015 ha avuto il coraggio di lanciare nella porta del Milan un giovanissimo Gigio Donnarumma (aveva appena 16 anni), iniziando così la carriera di portiere.

Da quando è iniziata la sua battaglia contro la leucemia, da diversi mesi allena il Bologna da lontano. La malattia è tornata prepotentemente lo scorso marzo, come aveva riconosciuto pubblicamente il tecnico: “Queste malattie sono bastarde, ci sono segnali che possa tornare”.

La famiglia ha confermato la triste notizia con un comunicato: