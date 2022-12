Ultime Notizie » capelli » Haircare routine per capelli sani

Capelli dall’aspetto sano con l’haircare routine giusta

Strumento indispensabile per prendersi cura dei capelli, l’haircare routine consente di godere di chiome dall’aspetto sano e luminoso.

Se i cambi di stagione, le temperature eccessive, i trattamenti intensivi, gli agenti atmosferici al pari di smog, alimentazione sbagliata e uso di prodotti cosmetici inappropriati, mettono a dura prova i capelli, meglio correre ai ripari formulando un adeguato rituale di bellezza, a garanzia di una capigliatura dall’aspetto sano.

Buone abitudini, tanti piccoli gesti quotidiani, e trattamenti rinvigorenti contribuiscono a realizzare il corretto percorso benessere, come quello che consigliano gli esperti Garnier.

Step by step, come comporre una personalissima haircare routine

Passo dopo passo l’haircare routine mette in gioco una serie di soluzioni personalizzate, pensate per le esigenze delle diverse capigliature.

Per iniziare nella maniera appropriata è bene valutare l’uso di un impacco pre-shampoo, di una maschera, ideale per nutrire adeguatamente la chioma, da applicare direttamente sui capelli asciutti o umidi, da lasciare in posa anche 20 minuti. Si tratta di trattamenti intensivi, scelti fra soluzioni ristrutturanti o anticrespo, idratanti oppure nutrienti, studiati ad hoc per la cura dei capelli grassi, secchi o colorati.

Alla maschera è bene far seguire un leggero scrub, che può essere parte integrante dello shampoo, utile per purificare la cute e procedere con l’idratazione.

Per una detersione abituale, è importante scegliere lo shampoo che risponde perfettamente alle esigenze individuali del capello, per poi passare all’uso del balsamo, valutando anche le soluzioni senza risciacquo, per capelli ancora più docili al pettine e nutriti a dovere.

Prima di procedere con asciugatura e styling può essere utile applicare un olio, capace di nutrire punte e lunghezze.

Per la fase dell’asciugatura meglio affidarsi a soluzioni naturali, soprattutto d’estate. Nella stagione fredda, quando l’utilizzo del phon è inevitabile, è preferibile applicare un prodotto termoprotettore, per evitare che il capello diventi eccessivamente secco.

Tanti semplici consigli a sostegno dell’haircare routine

A supportare le scelte cosmetiche, che compongono l’haircare routine, lasciamo spazio a tutta una serie di buone abitudini, da rispettare con rigore, per garantirsi una capigliatura dall’aspetto sano e luminoso.

Gli esperti svelano che è importante:

scegliere con attenzione quello che si mangia, affidandosi a una dieta varia e bilanciata;

non eccedere con il numero di lavaggi;

massaggiare costantemente il cuoio capelluto con movimenti rotatori, che riattivano la circolazione locale;

risciacquare utilizzando acqua fresca, oppure non troppo calda;

evitare fonti di calore troppo intense, e un uso esagerato di piastre e arricciacapelli;

trattare i capelli sempre e comunque con estrema delicatezza anche nella fase dello styling;

e naturalmente procedere con spuntatine, minime ma regolari, soprattutto per prevenire l’insorgenza delle doppie punte.

Capelli colorati vs naturali: in che cosa differisce l’haircare routine?

I capelli colorati hanno bisogno di prodotti capaci di proteggere la tinta, curare la consistenza del capello, lasciandolo morbido e setoso al tatto.

I prodotti di ultima generazione riservati ai capelli tinti, da inserire assolutamente nell’haircare routine, si prendono cura della fibra capillare grazie a soluzioni emollienti, ideali per fronteggiare il processo di ossidazione che sbiadisce la tinta.

Corretto trattare i capelli tinti in profondità, rispondendo alle specifiche esigenze delle capigliature grasse o secche. In fatto di detergenza lo shampoo per le chiome tinte non solo deve rispettare l’equilibrio del cuoio capelluto, ma deve detergere proteggendo il colore e purificando a fondo la fibra capillare.