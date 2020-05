Calcio: Torna la Serie A (20/6) e la Coppa Italia (13/6).

Finalmente è arrivata la notizia che tutti gli amanti del calcio aspettavano da quando è iniziata l’emergenza coronavirus: a giugno si torna a giocare in Italia. Il calcio italiano riparte! L’annuncio arriva al termine dell’incontro tra il mondo del calcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durato circa 40 minuti, in cui sono intervenuti tutti i partecipanti, per arrivare alla fumata bianca. La data è stata definita dallo stesso ministro con il Premier Giuseppe Conte. Si parte il 13 giugno con la Coppa Italia, mentre la Serie A completa partirà il 20 giugno, mentre il 17 si dovrebbero tenere i recuperi rimasti della giornata precedente. Oltre alla Serie A nelle stesse date potrebbe partire anche la Serie B.

“Ho chiesto alla Federcalcio se avesse chiaro il fatto che, qualora l’emergenza sanitaria tornasse con curve di contagio diverse dalle attuali, una cosa che non ci auguriamo, si dovrebbe di nuovo sospendere il campionato. La Figc mi ha assicurato che esiste un piano B, un format con play-off e play-out, e un piano C, con la cristallizzazione delle classifiche al momento dell’eventuale sospensione”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora al termine dell’incontro odierno con la Federcalcio.

“Le scelte su piano B e piano C non spettano a me – ha aggiunto – ma sara’ la Figc in autonomia a studiare le soluzioni alternative nel Consiglio federale del 4 giugno”.

“La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il Ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo l’annuncio del Ministro Spadafora della ripresa del calcio italiano. “Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile”, ha aggiunto Gravina.

Il calcio italiano riparte, e lo fa con la Coppa Italia: dopo l’ok del Governo al ritorno in campo dal 20 giugno per il campionato, la Lega di serie A, apprende l’ANSA, ha gia’ definito le date della Coppa Italia, come peraltro auspicato dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora: le due semifinali di ritorno si giocheranno il 13 e il 14 giugno, la finale il 17. Domani l’Assemblea di Lega decidera’ tutto il calendario.