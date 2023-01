Ultime Notizie » donne » Shakira: “Le donne non piangono più, le donne fatturano”

Shakira e il suo ultimo lavoro musicale: l’hanno fatta arrabbiare. BZRP Music Sessions #53 di Bizarrap con Shakira non lascerà nessuno indifferente. Infatti, come tutti pensavano, gli oltre tre minuti e mezzo della canzone sono dedicati a Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona ed ex partner dell’artista colombiano. Di seguito lasciamo l’intero testo della canzone trascritto, per catturare tutti i messaggi, sottili o meno, da Shakira a Piqué e alla sua ragazza Clara Chía durante la sua visita allo studio Biza.

Testo completo di BZRP Music Sessions #53 di Shakira (traduzione in italiano)

Scusa, ho già preso un altro aereo, non tornerò qui non voglio un’altra delusione. Tanto che dichiari di essere un campione e quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore. Scusa, piccola, avrei dovuto buttare via quel gatto un po’ di tempo fa. Un lupo come me non è per principianti. Un lupo come me non è per quelli come te. Per ragazzi come te. Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno iguale a te.

Questo è per me mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare. E con te non tornerò né piangerò né supplicherò. Ho capito che non è colpa mia se ti criticano, faccio solo musica, scusa se ti schizza.

Mi hai lasciato come vicino di casa della suocera, con il torchio alla porta e il debito all’erario. Pensavi di avermi ferito e invece mi hai fatto più forte.

Ha il nome di una brava persona, chiaramente non quello che sembra. Ha il nome di una brava persona, chiaramente è proprio come te. Per ragazzi come te. Ero grande con te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te.

Dall’amore all’odio c’è un passo, non tornare qui, ascoltami. Zero rancore bebé, ti auguro ogni bene con il mio presunto sostituto. Non so nemmeno cosa ti sia successo, sei così strano che non riesco nemmeno a distinguerti. Valgo due su ventidue. Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio. Vai veloce, vai piano. Tanta palestra, ma fa lavorare un po’ anche il cervello.

Foto dove mi vedono, qui mi sento un ostaggio. Per me tutto bene. Domani ti sgombero e se vuoi porta anche lei a venire.

Ha il nome di una brava persona, chiaramente non quello che sembra. Ha il nome di una brava persona, un lupo come me non è per ragazzi come te, per ragazzi come te. Ero grande con te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te.

Ero grande con te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te.