Continuano i colpi dopo la canzone che Shakira ha dedicato a Gerard Piqué. L’ex calciatore, lungi dal correre dal centro della scena, ha trovato un nuovo modo di rispondere all’ex compagna colombiana quando è arrivato alla terza giornata della Kings League – il torneo di calcio a 7 che organizza – guidando un veicolo di marca Renault Twingo.

“Hai cambiato una Ferrari per una Twingo“, recita in una parte la canzone composta dall’artista 45enne colombiana e che è stata presentata insieme all’argentino Bizarrap. Chiaramente, Piqué ha raccolto il guanto e si è presentato nella sede del torneo di calcio a 7 di cui fa parte come organizzatore a bordo della suddetta vettura Renault.

Non è il primo riferimento che l’ex difensore del Barcellona fa a quanto accaduto con Shakira che ha scalato in poche ore tutte le classifiche del mondo mandando pure in crash Spotify. Giorni fa, nel bel mezzo di un incontro virtuale con altri membri dell’evento che promuove, ha mostrato il suo orologio di marca Casio e ha annunciato un accordo con quella società.

Un’altra chiara risposta alla sua ex, che nel testo della canzone che gli ha dedicato ha annotato: “ Hai cambiato un Rolex con un Casio “.

Il calciatore campione del mondo con la Spagna è uno dei creatori della Kings League insieme allo streamer Ibai Llanos, e sta approfittando di ogni presentazione pubblica che ha per quel concorso per rispondere a Shakira. L’enorme ripercussione che la canzone aveva avuto sembrava spingere Gerard Piqué a usarla come piattaforma per promuovere la sua nuova avventura.

Nell’incontro che hanno tenuto con altri streamer per parlare della nuova giornata della Kins League, molti sono stati i riferimenti alla canzone e anche lo stesso Sergio Agüero, proprietario di una delle squadre partecipanti, ha risposto apertamente quando gli è stato chiesto perché credesse che questo orologio l’azienda avrebbe promosso il torneo: “Per la canzone di Shakira”.