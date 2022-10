Ultime Notizie » Orologio » Orologi: Maurice Lacroix lancia Aikon Venturer 38mm

Il Maurice Lacroix AIKON si è dimostrato un grande successo. La sua popolarità è cresciuta, così come le dimensioni della collezione, e l’azienda svizzera punta costantemente a soddisfare al massimo le esigenze della sua clientela. Oggi, il brand originario del Giura ha creato un nuovo AIKON, perfettamente a suo agio in un contesto urbano o nelle avventure fuori città. Racchiuso in una nuova cassa di 38 mm, questo nuovo modello è unisex, si adatta alla maggior parte dei polsi e si dimostra altamente versatile.

Fin da quando le prime versioni dell’AIKON sono comparse sul mercato orologiero, nel 2016, questo modello contemporaneo è subito diventato sinonimo di vita urbana. Sin dall’inizio, si è rivelato un connubio perfetto di maestria artigianale svizzera, design eccezionale e alto valore percepito: una combinazione vincente, che ha portato al grande successo dell’AIKON.

Inizialmente progettato per i Millennial, l’AIKON è molto amato anche dalla Generazione Z. La popolarità del modello è cresciuta, così come le dimensioni della collezione. Lanciando nuovi materiali, colori e complicazioni, infatti, Maurice Lacroix ha costantemente superato le aspettative dei suoi appassionati.

Ora, il brand originario del Giura svizzero è lieto di presentare un nuovo modello, l’AIKON Venturer 38 mm. Consapevole del fatto che sempre più clienti sono alla ricerca di opzioni di casse con dimensioni inferiori ai 40 mm, Maurice Lacroix ha progettato questo nuovo orologio come modello unisex, con dimensioni ideali per la maggior parte dei polsi.

Come gli altri modelli AIKON, anche il Venturer 38 mm si adatta perfettamente alla vita in città. Tuttavia, questo orologio spinge fortemente chi lo indossa ad esplorare nuovi luoghi, ad uscire dal sentiero più battuto e ad avventurarsi negli oceani più blu. Questo orologio, infatti, è altamente versatile e si rivela perfetto in più occasioni.

L’AIKON Venturer 38 mm, proposto con quadranti di due colori, nero o verde, è dotato di lancette delle ore e dei minuti argentate, rivestite di Super-LumiNova® bianca. Gli indici triangolari luminescenti permettono di leggere le ore.

Caratterizzata da linee bianche nitide, la minuteria incornicia il quadrante e si dimostra un elemento indispensabile per leggere l’ora. La lancetta centrale dei secondi è dotata di un elemento “lollipop” luminescente, che migliora la leggibilità. Posizionato a ore 3, il datario spicca chiaramente sul quadrante soleil. Tutto è stato ottimizzato per assicurare che il quadrante sia semplice da leggere, di giorno o di notte, per terra e per mare.

Ogni singola superficie è splendidamente rifinita. Ad esempio, la lunetta girevole nera o verde è realizzata in ceramica resistente ai graffi e presenta una scala ‘count-up’ (a conteggio progressivo), molto amata dai sub. La corona è incassata in un solido elemento protettivo, che ne previene il danneggiamento. Dotato di un’eccezionale impermeabilità fino a 300 m (30 ATM), l’AIKON Venturer 38 mm non teme di bagnarsi e si dimostra il compagno ideale per praticare snorkeling, windsurf o altri sport acquatici.

All’interno di questo nuovo modello batte il calibro automatico ML115, situato dietro al fondello ornato con il motivo “Vagues du Jura” e con il logo “M” del marchio.

Il modello può essere selezionato con un cinturino in caucciù nero o verde, impreziosito dal logo “M” scintillante, o con un bracciale in acciaio a 5 file di maglie. In alternativa, per gli indecisi, l’orologio è disponibile con il cinturino e il bracciale. Come per gli altri modelli AIKON, è possibile modificare l’aspetto dell’orologio grazie al sistema Easy Strap Exchange, che consente di sostituire facilmente il cinturino o il bracciale senza l’ausilio di strumenti specifici.

Non importa se ami la città, le avventure o gli sport acquatici: l’AIKON Venturer 38 mm di Maurice Lacroix si adatta ad ogni situazione e alla maggior parte dei polsi.