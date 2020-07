Roma Inter Streaming Gratis e Diretta TV. Alle 21:45 di questa sera, domenica 19 luglio 2020, si affrontano all’Olimpico Roma Inter per la 34a giornata di serie A. I capitolini, che vengono dalla vittoria sul Verona per 2-1, occupano al momento la quinta posizione in classifica, ed hanno bisogno di vincere per mantenere a distanza Napoli e Milan. Caccia allo scudetto in extremis per i nerazzurri, che hanno 6 lunghezze di ritardo dalla Vecchia Signora e oltre a cercare i 3 punti stasera sperano in un regalo da parte della Lazio impegnata domani proprio con la Juventus. Andiamo a scoprire dove vedere Roma Inter streaming e diretta tv.

Roma Inter ⚽ in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Roma Inter in diretta streaming su Sky Go, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Fonseca spera di recuperare Smalling almeno per la panchina, ma perde Zaniolo: gli esami strumentali hanno confermato un lieve risentimento al polpaccio, contro l’Inter non ci sarà.

A centrocampo ballottaggio Diawara-Cristante per affiancare Veretout. Tornano dal 1′ De Vrij e Young, il grande dubbio di Conte riguarda l’attacco: Sanchez in questo momento sembra insostituibile, il vero ballottaggio potrebbe essere tra Lukaku e Lautaro.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fazio, Mirante, Santon.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Antonio Conte conta otto precedenti da allenatore contro la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico dell’Inter quattro successi, due pareggi e due sconfitte – non ha subito neanche un gol nelle tre più recenti. Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha fatto il suo esordio di Serie A nell’agosto 2017, contro l’Inter e la prossima sarà la sua 100° gara nella competizione. Contro i nerazzurri, inoltre, ha siglato il suo gol più tardivo nel massimo campionato, al minuto 107:07, nel febbraio 2019 con la Fiorentina.

Contro l’Inter è arrivata la prima delle due triplette in Serie A di Nikola Kalinic (nel settembre 2015 con la Fiorentina): per l’attaccante della Roma quattro reti totali in quattro incontri contro i nerazzurri nella competizione. Dopo aver segnato 12 marcature nelle prime 11 gare esterne di Serie A, Romelu Lukaku è rimasto a secco di reti nelle quattro più recenti. L’ultima volta in cui l’attaccante dell’Inter ha registrato un digiuno di gol in trasferta più lungo in campionato è stata tra ottobre e dicembre 2017, cinque partite fuori casa con il Manchester United.