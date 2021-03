Ultime Notizie » Derby del Sole » Serie A, Derby del Sole al Napoli: 0-2 a Roma con doppietta di Mertens

DIRETTA NAPOLI – Dopo il successo in casa del Milan, altro colpo in chiave Champions per il Napoli di Gattuso che all’Olimpico di Roma, nel posticipo domenicale della 28a giornata di Serie A batte la Roma di Fonseca con il risultato di 0-2. Decide una doppietta di Mertens che segna due volte nel primo tempo, su punizione e di testa, raggiungendo quota cento gol in Serie A con la maglia del Napoli. Se per il Napoli si tratta della erza vittoria di fila, per la Roma è la seconda sconfitta di fila che resta così al sesto posto, mentre i partenopei arrivano a -2 dalla coppia formata da Juventus e Atalanta.

ROMA-NAPOLI risultato esatto finale 0-2

Marcatori gol: 27′ e 34′ Mertens.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Lo. Pellegrini (83′ Kumbulla), Diawara (67′ Villar), Spinazzola; Pedro (67′ Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko (67′ Borja Mayoral). Allenatore Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (86′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (73′ Lozano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne (86′ Bakayoko); Mertens (66′ Osimhen). Allenatore Gattuso.

Ammoniti: Ibañez (R), Mancini (R), Zielinski (N), Diawara (R), El Shaarawy (R), Koulibaly (N), Villar (R), Osimhen (N).