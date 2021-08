Ultime Notizie » atalanta » TORINO ATALANTA Streaming Gratis, dove vederla in TV

Dove vedere Torino Atalanta Streaming Gratis: match valido per l’anticipo serale della 1a giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano oggi sabato 21 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le informazioni per vedere la partita Torino Atalanta in video streaming gratis e diretta live tv.

Luis Muriel ha preso parte a sei gol con la maglia dell’Atalanta contro il Torino in campionato (quattro reti e due assist), solo contro l’Udinese (otto) ha fatto meglio da quando veste la maglia della Dea in Serie A. Nel 2020/21, solo Robert Lewandowski (un gol ogni 60 minuti) ha registrato una media minuti/gol migliore di Muriel (una rete ogni 65 minuti) nei Top-5 campionati europei – min 2 gol.

A partire dal suo esordio nel campionato italiano (28 ottobre 2018), nessun portiere ha effettuato più parate di Juan Musso (350) in Serie A; nel periodo l'estremo difensore argentino è anche il terzo portiere con più clean sheet (29) nel torneo, dietro solo a Samir Handanovic (40) e Gianluigi Donnarumma (37).

⚽ Dove vedere Torino Atalanta in Diretta TV

Torino Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Torino Atalanta su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini, il quale sarà accompagnato in cronaca dal commento tecnico di Massimo Donati.

⚽ Torino Atalanta Streaming Gratis

Torino Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Torino Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

Uno tra Linetty e Rincon farà coppia con Mandragora a centrocampo, mentre in attacco tutto ruota attorno alle

condizioni di Belotti: la botta alla caviglia rimediata contro la Cremonese non sembra preoccupare, ma se non dovesse farcela Juric potrebbe inserire Verdi e optare per un tridente atipico con Pjaca e Sanabria.

Problema al ginocchio per Zapata, che dovrà stare fuori un mesetto. In attacco giocherà il solo Muriel, alle sue spalle Ilicic e uno tra Malinovskyi (appena recuperato) e Miranchuk.

⚽ Le probabili formazioni di Torino Atalanta

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Rincon, Aina; Lukic, Pjaca; Sanabria. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Djidji, Vojvoda, Buongiorno, Segre, Baselli, Rauti, Verdi, Warming, Linetty, Belotti. Indisponibili: Ansaldi, Millico, Zaza. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Muriel, Miranchuk. Allentaore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Sutalo, Lovato, Gius, Pezzella, Da Riva, Malinovskyi, Scalvini, Lammers, Piccoli. Indisponibili: Hateboer, Zapata. Squalificati: Del Prato, De Roon, Freuler, Toloi.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Galetto e Vono. Quarto uomo: Minelli. Var: Abisso. Avar: Giallatini.

Alternative per vedere Torino Atalanta in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.