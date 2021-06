Ultime Notizie » caffè » Scienziati: il caffè aiuta a prevenire problemi al fegato

Il 22 giugno, un gruppo di ricercatori ha pubblicato uno studio sulla rivista BMC Public Health dell’Università di Southampton (Regno Unito) in cui suggeriscono che i bevitori abituali di caffè hanno un rischio inferiore del 21% di sviluppare malattie epatiche croniche e meno probabilità di soffrirne dal cancro al fegato rispetto a coloro che non consumano questa bevanda.

Lo studio ha esaminato la storia medica e il consumo di caffè di quasi mezzo milione di britannici in un periodo di dieci anni. Più di tre quarti dei partecipanti erano bevitori regolari di caffè, con una media di due tazze al giorno. Circa 3.600 persone hanno sviluppato una malattia epatica cronica e 301 persone sono morte a causa di essa nel corso di quei dieci anni. I ricercatori hanno concluso che, sebbene l’epatite cronica possa essere causata da obesità, consumo eccessivo di alcol e vari tipi di virus, il caffè sembra prevenire un serio sviluppo della malattia e chi lo beve regolarmente ha il 49% di probabilità in meno di morire per questo. causa.

Inoltre, lo studio indica che le persone che bevevano più caffè avevano un minor rischio di sviluppare epatite cronica e steatosi, caratterizzate da un accumulo di grasso nel fegato. Tuttavia, questi benefici erano limitati a un massimo di tre o quattro tazze di caffè al giorno.

“Non è stato possibile valutare appieno gli effetti di livelli molto elevati di consumo di caffè poiché il numero di casi in queste categorie (più di 4 tazze al giorno) era basso”, spiegano i ricercatori.

Si scopre che il caffè contiene molecole chiamate kahweol e cafestol, che riducono l’infiammazione del fegato (epatite). Queste molecole si trovano a livelli più elevati nel caffè macinato rispetto al caffè istantaneo, quindi il primo avrebbe maggiori effetti sulla prevenzione delle malattie del fegato.

D’altra parte, i ricercatori ritengono che la caffeina combatta la cirrosi epatica, ma hanno dimostrato che tutti i tipi di caffè, compreso il decaffeinato, hanno effetti benefici sul

fegato . Infatti, hanno scoperto che il caffè decaffeinato ha causato una riduzione ancora maggiore del rischio di morte per malattie croniche del fegato, 63% contro il 49% per altri tipi di caffè.

“L’intolleranza alla caffeina può limitare l’aumento del consumo di caffè e quindi il caffè decaffeinato può essere un’alternativa preferibile. Dato il suo noto profilo di sicurezza e il basso costo, il caffè ha il potenziale per essere un intervento sullo stile di vita ampiamente accessibile, anche nei paesi a reddito medio-basso”, hanno notato i ricercatori, aggiungendo che i risultati complessivi dello studio “sono significativi data la scarsità di efficaci strategie di prevenzione e trattamento per le malattie croniche del fegato“.

In conclusione, gli autori hanno sottolineato che “ora è necessario più lavoro per replicare questi risultati utilizzando metodi più robusti (…) e studiare l’efficacia di un intervento a base di caffè nelle persone a rischio di malattia epatica cronica o sue complicanze”.

